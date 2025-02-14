15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُفاجأة من العيار الثقيل: الكشف عن هوية الزوج الثالث لنسرين طافش.. ما علاقة أصالة؟
Lebanon 24
14-02-2025
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح اسم الفنانة السورية نسرين طافش "تريند" بعد اخبار تكشف عن هوية زوجها الجديد وهو الثالث.
فقد افادت صحيفة "الجرس" ان نسرين تزوجت من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر "جوهر للمجوهرات".
Advertisement
وجوهر هو طليق شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة نصري وكان زوجها الاول قبل ان تنفصل عنه وتتزوج برجل الاعمال احمد هلال. (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
Lebanon 24
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
09:31 | 2025-02-13
13/02/2025 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:48 | 2025-02-13
13/02/2025 08:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
02:16 | 2025-02-14
14/02/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة الفنان وائل كفوري بغاية الجمال... شاهدوا آخر إطلالة لأنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
طليقة الفنان وائل كفوري بغاية الجمال... شاهدوا آخر إطلالة لأنجيلا بشارة (صورة)
10:00 | 2025-02-13
13/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
01:30 | 2025-02-14
14/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:51 | 2025-02-14
في عيد الحب.. غيث مروان يهدي زوجته 20 ألف وردة (فيديو)
04:50 | 2025-02-14
بعد الاحتجاجات على طريق المطار.. هكذا علّقت إليسا (صورة)
04:14 | 2025-02-14
بعد الحكم بسجنها 3 سنوات.. مُفاجأة غير منتظرة بقضية الإعلامية الكويتية فجر السعيد
03:49 | 2025-02-14
"القصة بلشت برشح خفيف".. شقيق إنجي مراد يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها ودفن ابنها معها (فيديو)
03:26 | 2025-02-14
بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات طليقته بسمة بوسيل... تامر حسني يحذّر ويهدد هؤلاء (صورة)
03:13 | 2025-02-14
بغياب زوجها.. هكذا احتفلت الممثلة دانييلا رحمة بعيد الحب (صورة)
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 15:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 15:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 15:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24