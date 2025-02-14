مُفاجأة من العيار الثقيل: الكشف عن هوية الزوج الثالث لنسرين طافش.. ما علاقة أصالة؟

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أصبح اسم الفنانة السورية نسرين طافش "تريند" بعد اخبار تكشف عن هوية زوجها الجديد وهو الثالث.فقد افادت صحيفة "الجرس" ان نسرين تزوجت من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر "جوهر للمجوهرات".وجوهر هو طليق شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة نصري وكان زوجها الاول قبل ان تنفصل عنه وتتزوج برجل الاعمال احمد هلال. (الجديد)