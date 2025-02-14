في عيد الحب.. غيث مروان يهدي زوجته 20 ألف وردة (فيديو)

احتفل غيث مروان، بعيد الحب، مع زوجته سارة الورع، وقدم لها هدية 20 ألف وردة ونشر الثنائي مجموعة من اللقطات عبر حسابهم الشخصي وثقت اللحظة.



وظهرت سارة الورع بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأبيض، وعاش الثنائي لحظات رومانسية وثقوها بمجموعة من الصور التي تفاعل معها الجمهور.





أبدى متابعون اندهاشهم من عدد الورود وكتبوا في تعليقاتهم: "أستغرب من اللي يهدو ورد؟ صحيح أحب الورد جداً وله تأثير على نفسيتي ولكن له مكانه حدائق وبساتين والخ، يعني يكون متعة للنظر مو أخذه وانتفه واهديه! طيب بيذبل ويموت !! كيف يعتقدوا ان الورد علامة للحب ؟؟".



وكتب متابعون: "أعزائي الحبايب ترى هذا إعلان لمحل كوشات و محلات الورد و الاحتفالات المشاهير لا يدفعون قرشا واحد لا تحزنوا ولا يملكون ما ترونه لديهم فهم أكذب من مسيلمة. "إذا حصل الحفل الورد وشيصير فيهم حرام انا أشوف لو يوزعهم على كل بنات يا سلام بينبسطون".





فيما انتقد آخرون نشر اللحظات الخاصة بين المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وكتبوا في تعليقاتهم: "ليه الحب والمشاعر الجميلة اي كان بتكون ع الميديا ليه بيصورا الحاجات ديه ويحطوها ع الميديا ف منها حاجات بتكون فيك وف حاجات حقيقه وبسبب الحاجات ديه ف ناس بتفضل شاغله بالها بيهم وتقولك انا ليه مش بيتعمل ليا كده من حق اي حد يستخدم الميديا بس ياريت يبعدوا حياتهم الشخصية عنها".



وأبدى آخرون إعجابهم بهدية غيث مروان لزوجته في تعليقات منها: "“يا لها من لفتة رائعة! 20 ألف وردة! لأن الحب الحقيقي لا يُقاس إلا بعدد الورود التي تم شراؤها! يمكننا الآن أن نحتفل بعيد الحب، بينما نغرق في بحور من الإسراف والتبذير. في النهاية، من يهتم بالأمور البيئية أو الاقتصادية، ما دام الحب يمكن شراؤه بالورود!".





وجاء في تعليقات الجمهور: "لو جاب لها شتلة بتونيا حمراء وزرعتها وجلست عندها سنين وكل ما شافتها تذكرها بذي المناسبة وقد ايش يحبها افضل من الهبد ذا اللي يفقد قيمته بعد كم دقيقة". "ماراح افرح والغرض تشهير ورياء يا حلاوة الأشياء لما تجيك بشكل حقيقي لو وردة وحده بس ومحد يدري ولا يتصور شيء".

وانتقد آخرون شراء غيث مروان 20 ألف وردة وذلك في تعليقات منها: "لو خليت قيمة الورد ذا في شي مفيد لاتنشرون التبذير ذا حرام ذا تبذير لنعمه الورد ذا نهايته الزبالة كب فلوسه بزبالة حرفيا الي يجب ورد باقة بسطحه ولا يغيب شقة ورد طيب وبعدين مختلفنا زوجتك بس حرام بكره يجي واحد يعبي برج خليفة ورد ولا مسبح كذا أوفر". "20 الف وردة ليش بتاكلها و الا ايش بتسوي بها كان جاب لها وردة و باقي الفلوس عطاها بتحبه اكثر".





ومن بين التعليقات: "لو جاب طقم ذهب او الماس أو سفرهأوحترمه مو كان أفضل من الخسائر الورد يذبل ويموت و حوسة الورد مين بيشيلها بينرمي بالزبالة". "السوشيال ميديا جنت العالم، مو معقول كل هاد الرقم الضخم، منزل تشوه ع الفاضي".

في المقابل رحب آخرون وأبدوا إعجابهم بهدية مروان غيث لسارة الورعوذلك في تعليقات منها: "يا عالم إيش اللي دخلكم وليش تزعلون أو تفرحون، إذا جاب لكم هدية ورود أبقوا أرفضوها واتركوا العالم تعيش على راحتها". (ليالينا)