Advertisement

فنون ومشاهير

في عيد الحب.. غيث مروان يهدي زوجته 20 ألف وردة (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1320445-638751416410537224.jpg
Doc-P-1320445-638751416410537224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل غيث مروان، بعيد الحب، مع زوجته سارة الورع، وقدم لها هدية 20  ألف وردة ونشر الثنائي مجموعة من اللقطات عبر حسابهم الشخصي وثقت اللحظة.

وظهرت سارة الورع بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأبيض، وعاش الثنائي لحظات رومانسية وثقوها بمجموعة من الصور التي تفاعل معها الجمهور.

 
أبدى متابعون اندهاشهم من عدد الورود وكتبوا في تعليقاتهم: "أستغرب من اللي يهدو ورد؟ صحيح أحب الورد جداً وله تأثير على نفسيتي ولكن له مكانه حدائق وبساتين والخ، يعني يكون متعة للنظر مو أخذه وانتفه واهديه! طيب بيذبل ويموت !! كيف يعتقدوا ان الورد علامة للحب ؟؟".

وكتب متابعون: "أعزائي الحبايب ترى هذا إعلان لمحل كوشات و محلات الورد و الاحتفالات المشاهير لا يدفعون قرشا واحد لا تحزنوا ولا يملكون ما ترونه لديهم فهم أكذب من مسيلمة. "إذا حصل الحفل الورد وشيصير فيهم حرام انا أشوف لو يوزعهم على كل بنات يا سلام بينبسطون".


فيما انتقد آخرون نشر اللحظات الخاصة بين المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وكتبوا في تعليقاتهم: "ليه الحب والمشاعر الجميلة اي كان بتكون ع الميديا ليه بيصورا الحاجات ديه ويحطوها ع الميديا ف منها حاجات بتكون فيك وف حاجات حقيقه وبسبب الحاجات ديه ف ناس بتفضل شاغله بالها بيهم وتقولك انا ليه مش بيتعمل ليا كده من حق اي حد يستخدم الميديا بس ياريت يبعدوا حياتهم الشخصية عنها".

وأبدى آخرون إعجابهم بهدية غيث مروان لزوجته في تعليقات منها: "“يا لها من لفتة رائعة! 20 ألف وردة! لأن الحب الحقيقي لا يُقاس إلا بعدد الورود التي تم شراؤها! يمكننا الآن أن نحتفل بعيد الحب، بينما نغرق في بحور من الإسراف والتبذير. في النهاية، من يهتم بالأمور البيئية أو الاقتصادية، ما دام الحب يمكن شراؤه بالورود!".


وجاء في تعليقات الجمهور: "لو جاب لها شتلة بتونيا حمراء وزرعتها وجلست عندها سنين وكل ما شافتها تذكرها بذي المناسبة وقد ايش يحبها افضل من الهبد ذا اللي يفقد قيمته بعد كم دقيقة". "ماراح افرح والغرض تشهير ورياء يا حلاوة الأشياء لما تجيك بشكل حقيقي لو وردة وحده بس ومحد يدري ولا يتصور شيء".
 
Advertisement
 
وانتقد آخرون شراء غيث مروان 20 ألف وردة وذلك في تعليقات منها: "لو خليت قيمة الورد ذا في شي مفيد لاتنشرون التبذير ذا حرام ذا تبذير لنعمه الورد ذا نهايته الزبالة كب فلوسه بزبالة حرفيا الي يجب ورد باقة بسطحه ولا يغيب شقة ورد طيب وبعدين مختلفنا زوجتك بس حرام بكره يجي واحد يعبي برج خليفة ورد ولا مسبح كذا أوفر". "20 الف وردة ليش بتاكلها و الا ايش بتسوي بها كان جاب لها وردة و باقي الفلوس عطاها بتحبه اكثر".


ومن بين التعليقات: "لو جاب طقم ذهب او الماس أو سفرهأوحترمه مو كان أفضل من الخسائر الورد يذبل ويموت و حوسة الورد مين بيشيلها  بينرمي بالزبالة". "السوشيال ميديا جنت العالم، مو معقول كل هاد الرقم الضخم، منزل تشوه ع الفاضي".
 في المقابل رحب آخرون وأبدوا إعجابهم بهدية مروان غيث لسارة الورعوذلك في تعليقات منها: "يا عالم إيش اللي دخلكم وليش تزعلون أو تفرحون، إذا جاب لكم هدية ورود أبقوا أرفضوها واتركوا العالم تعيش على راحتها". (ليالينا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:50 | 2025-02-14
04:31 | 2025-02-14
04:14 | 2025-02-14
03:49 | 2025-02-14
03:26 | 2025-02-14
03:13 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24