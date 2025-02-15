بعد تصريحات طليقته بسمة بوسيل المثيرة للجدل.. تامر حسني يواجه أزمة جديدة (صورة)

أصدر الفنان المصري تامر حسني بيانًا إعلاميًا حذر فيه متابعيه من صفحات وهمية انتحلت مؤخرًا شخصيته.



وفي التفاصيل، نشر تامر حسني البيان عبر حسابه على إنستغرام، حيث أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة منتحلي شخصيته، الذين يروجون لحفلات وهمية له داخل وخارج مصر.

وجاء في البيان:"يهيب الفنان تامر حسني وشركة تي اتش بروداكشن كافة جماهيرنا الكرام في مصر وجميع دول العالم، بأن هناك من يقوم بانتحال واستغلال الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج جمهورية مصر العربية لذا وجب التحذير، ولكم منا كل التقدير والاحترام".