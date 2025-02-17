من بطولة باسل خياط وباميلا الكيك.. خلافات توقف عمليات تصوير مسلسل "إيزيل" المعرب فما القصة؟

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تُعاني شركة الإنتاج التركية "القمر" من أزمة حادة في موقع تصوير النسخة العربية من مسلسل "إيزيل"، بعد مطالبات بزيادة أجور العاملين.وتوقف التصوير منذ 6 شباط الجاري، ووفقًا لما نقلته الصحافية التركية بيرسين، وتصاعدت الأزمة بعد تجاهل شركة الإنتاج لمطالب العاملين، مما استدعى تدخل نقابة السينما والتلفزيون في تركيا.وأصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه أن مطالب العاملين ظلت دون استجابة لأسابيع، وأضافت: "عندما رفض العاملون مواصلة العمل دون تعديل أجورهم، قوبلوا بتهديدات بإنهاء عقودهم، مما وضعهم تحت ضغوط كبيرة للاستقالة، وهو تصرف يضر بسمعة القطاع الفني بأكمله".من جانبها، أصدرت شركة "القمر" بيانًا تنفي فيه الاتهامات، معتبرةً أن العاملين تسببوا بتعطيل العمل عمدًا. وأوضحت أن العقود المبرمة مع الموظفين لا تشمل أي تعديلات على الأجور في الفترة الممتدة بين أغسطس 2024 وأبريل 2025.وذكرت الشركة أن بعض العاملين، رغم عدم إتمامهم شهرًا في العمل، طالبوا بزيادة رواتبهم. وأضافت: "في 6 شباط 2025، قام بعض الأفراد بمنع المعدات من الوصول إلى موقع التصوير، مما تسبب في توقف العمل وإعاقة زملائهم".وأكدت الشركة أن هذه التصرفات غير قانونية ولا تتماشى مع القيم المهنية، مشددة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية استمرارية الإنتاج.ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل "إيزيل" مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، أبرزهم باسل خياط، خالد القيش، عباس النوري، باميلا الكيك وزينة مكي.(العين الإخبارية)