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فنون ومشاهير

أطل ببدلة رسمية.. نجم سوري وسيم يُحدث ضجة بمنشور ارتباطه (صورة)

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:58
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تسبب الممثل السوري فارس ياغي بإثارة الجدل بين متابعيه على انستغرام وذلك بعد نشره صورة له عبر خاصية الستوريز ظهر فيها ببدلة رسمية مع ايموجي لخاتم خطوبة.
 
 
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وكانت الصورة التي نشرها النجم الصورة غير كاملة، وكأنه تقصد قص الشخص الذي يقف بقربه، ليشوق الجمهور بتعليق كتب فيه "جاهزين للمفاجأة"، مضيفًا إيموجي خاتم، ما دفع المتابعين للتكهن بإمكانية إعلانه عن ارتباطه رسمياً.

ويحرص الفنان السوري دائماً على التفاعل مع الجمهور من خلال فتح باب التصويت على المفاجأة التي أعلن عنها، كما يشارك متابعيه بأجدد التريندات المنتشرة على السوشيال ميديا وكان آخرها "هش عش زرافة"، التي فدمها بطريقة مميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة فارس وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنه قد يعلن عن ارتباطه قريباً، في حين رجح البعض أن تكون هذه اللقطة جزءا من خطته الترويجية للتسويق لأحداث مسلسل "القدر"، الذي يشارك في بطولته بشخصية "تيم" إلى جانب النجوم قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال، وآخرين.(لها)




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