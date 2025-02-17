Advertisement

فنون ومشاهير

أحمد زاهر في مرمى الانتقادات بسبب هذه الشخصية

Lebanon 24
17-02-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1321877-638754140840017796.jpg
Doc-P-1321877-638754140840017796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واجه الفنان أحمد زاهر حملة انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برومو مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بسبب الشخصية التي يقدّمها خلال العمل.
Advertisement

وانتقد بعض الجمهور أحمد زاهر مؤكدين أن الشخصية التي سيجسّدها في "سيد الناس" قريبة جداً من شخصية "فتحي البرنس" التي قدّمها مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" عام 2020 حتى في طريقة الارتجال، ولافتين الى ضرورة أن ينوّع في أدواره حتى لا يحرق نفسه. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:45 | 2025-02-17
12:20 | 2025-02-17
11:25 | 2025-02-17
10:18 | 2025-02-17
09:30 | 2025-02-17
08:29 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24