أحمد زاهر في مرمى الانتقادات بسبب هذه الشخصية

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واجه الفنان أحمد زاهر حملة انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برومو مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بسبب الشخصية التي يقدّمها خلال العمل.وانتقد بعض الجمهور أحمد زاهر مؤكدين أن الشخصية التي سيجسّدها في "سيد الناس" قريبة جداً من شخصية "فتحي البرنس" التي قدّمها مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" عام 2020 حتى في طريقة الارتجال، ولافتين الى ضرورة أن ينوّع في أدواره حتى لا يحرق نفسه. (لها)