14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-11
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أحمد زاهر في مرمى الانتقادات بسبب هذه الشخصية
Lebanon 24
17-02-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
واجه الفنان أحمد زاهر حملة انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في برومو مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بسبب الشخصية التي يقدّمها خلال العمل.
Advertisement
وانتقد بعض الجمهور أحمد زاهر مؤكدين أن الشخصية التي سيجسّدها في "سيد الناس" قريبة جداً من شخصية "فتحي البرنس" التي قدّمها مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" عام 2020 حتى في طريقة الارتجال، ولافتين الى ضرورة أن ينوّع في أدواره حتى لا يحرق نفسه. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
00:11 | 2025-02-17
17/02/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
03:50 | 2025-02-17
17/02/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:45 | 2025-02-17
دانا الحلاني تحمس متابعيها لمفاجأة.. شاهدوا الفيديو
12:20 | 2025-02-17
في أواخر أشهر حملها.. مقدمة برامج و ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على الشاطىء (صور)
11:25 | 2025-02-17
أول ظهور لفنان شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟
10:18 | 2025-02-17
عمرها 24 عاماً.. وفاة نجمة شابة في منزلها!
09:30 | 2025-02-17
مشكلة صحية مفاجئة تُدخل شاكيرا للمستشفى.. ما الذي حصل معها؟
08:29 | 2025-02-17
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24