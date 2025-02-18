إعلاميّة لبنانيّة: لهذا السبب كان "وجه ميشال عون خير عليي"

قالت الإعلامية نورا خوري، إنّ "وجه الرئيس ميشال عون كان خير عليي"، وكشفت أنّها عندما تخرجت من كليّة الإعلام، عملت في إذاعة "لبنان الحرّ".

وأشارت إلى أنّ الإذاعة أرسلتها إلى قصر بعبدا، وعمدت إلى توجيه سؤال للرئيس عون يتعلّق بـ"القوّات اللبنانيّة"، وقالت "صار فيه شريعة بيني وبينو"، بالتزامن مع موافقة "القوّات" على اتّفاق الطائف.

وأضافت خوري ممازحة: "كان فيه منفضة كبيرة حدو خفت يضربني فيها".

ولفتت إلى أنّها بعد عودتها إلى المنزل، تلّقت اتّصالاً من "ال بي سي"، وبدأت العمل في القناة بعد شهرين من حرب الإلغاء. (رصد لبنان 24)