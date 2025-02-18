عمرو سعد يردّ على جدل تقليده محمد رمضان

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ردّ الفنان عمرو سعد على الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجماهير والنقاد، حول تقليده الفنان محمد رمضان في أعماله الفنية والصور التي ينشرها عبر حساباته في السوشيال ميديا.وقال عمرو سعد في رسالة صوتية لبرنامج "ET بالعربي": "حملات مدفوعة الأجر وكاذبة والكلام الكتير والهري على السوشيال ميديا، وأنا يمكن لأول مرة بتكلم وأنا لما أتكلم متعود إني أتكلم بوضوح، لأني قليل الكلام وأخجل إني أطلع أتكلم وما بحبش أبداً أشير الى نجاح حققته أو نسب مشاهدة سجّلتها أو أي حاجة من الحاجات دي، لأن ده طبعاً حرص على مجهود الناس من زمايلي اللي بيعملوا أعمال رائعة واللي بحبها وبتفرج عليها، وبكلمهم وأنا من جمهورهم، لأنه أنا بصدق إنه مينفعش تشاور على نجاحك، لأن بعد العمل لما بيخلص بندوّر على غيره".وأضاف: "للأسف الشديد الصمت ده بيتفهم غلط بعد توحش السوشيال ميديا في ظل حملات مدفوعة الأجر، لصناعة انطباعات معينة، انطباعات كاذبة وحاجات مزيفة، لأن الجمهور بتاعنا هو جمهور طيب، وفى النهاية ممكن يحصل عنده تشويش لانطباعاته عن الأشخاص والأعمال وده بقى حاجة غريبة بعد تفشي ظاهرة السوشيال ميديا".وبدأ الجدل بعد نشر عمرو سعد صورة من مسلسله الجديد "سيد الناس"، والتي رأى البعض أنها تشبه مشاهد من أعمال محمد رمضان الفنية، وسرعان ما عُقدت المقارنات بين النجمين، مما دفع سعد للردّ بتصريحات قوية حول "التريند" والنجومية الحقيقية، بينما لم يفوّت رمضان الفرصة للتلميح كعادته الى أنه "النجم الأول". (لها)