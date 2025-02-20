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فنون ومشاهير

قضائياً.. طارق العريان يواصل ملاحقته لأصالة

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:00
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أعلن المخرج والمنتج طارق العريان عن عدم استسلامه في أزمته مع طليقته الفنانة أصالة بعد إعادة طرح أغنية "60 دقيقة حياة" عبر موقع "يوتيوب" من جديد.

وقرر العريان اللجوء الى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أزمة الأغنية، مؤكداً خلال تصريحات إعلامية: "أنا بقالي 5 سنين حاولت أدخّل أصدقاء مشتركين مع أصالة، وبالعكس هما رافضين تماماً، لأن في تفاصيل كتير بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها". وتابع: "موقع "يوتيوب" شايف إن ألبوم وأغاني "60 دقيقة حياة" مش ملكي، رغم إن معايا كل الأوراق، فأنا هلجأ للقضاء بالرغم إني مكنتش عايز كده، لكن القضاء هو اللي هيثبت الأغاني إنتاج مين".
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وكان أنس نصري، شقيق أصالة، قد أعلن عن استعادة أغنية "60 دقيقة حياة" عبر قناتها الرسمية في منصة "يوتيوب"، بعد حذفها سابقاً بقرار من طليقها المنتج والمخرج طارق العريان، وذلك بعد تقدّم الأخير قبل ثلاثة أشهر الى موقع "يوتيوب" ببعض المستندات التي تؤكد ملكيته لأغاني ألبوم "60 دقيقة حياة"، وبدأت الشركة فعلاً بإرسال إنذارات بدءاً من 8 كانون الثاني الماضي.
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