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فنون ومشاهير

تُعاني من ضعف نظر.. هل تفقد دانييلا رحمة بصرها؟

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:37
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ذكرت "نواعم" أن قصة مسلسل "نفس" الذي سيُعرض خلال شهر رمضان كتابة ايمان السعيد واخراج ايلي السمعان، مقتبسة عن مسلسل تركي عرض قبل سنوات.

وقالت المعلومات إن الكاتبة السعيد كانت كتبت قصة قصيرة قبل سنوات على المواقع البديلة للرواية التي تحولت الى مسلسل تلفزيوني سيُعرض في رمضان المقبل من انتاج شركة الصباح، وبطولة النجم السوري عابد فهد ومواطنه معتصم النهار واللبنانية دانييلا رحمة.
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وكشفت المعلومات عن أن فهد يلعب دور مدير مسرح يتعرّف على فتاة جميلة تجيد هواية الرقص فيتبناها ويقع في غرامها،  لكن شاب آخر هو صياد سمك ( معتصم النهار) يحاول استمالتها والفوز بقلبها.

دانييلا رحمة تعاني في المسلسل من "ضعف نظر" كحالة نادرة وربما تفقد بصرها بشكل نهائي إن لم تعالج وفق السيناريو المكتوب ليتحول مسلسلاً.

وتلفت المعلومات الى أن التصوير لا يزال مستمراً الى اليوم، فيما دخلت الحلقات الاولى إلى المونتاج ليتمكن من إنهائها وعرضها في الأول من آذار المقبل مع حلول شهر رمضان. (نواعم)

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