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فنون ومشاهير
بعد منعه من رؤيتها.. فنان يلجأ للذكاء الاصطناعي ليجتمع مع ابنته (صور)
Lebanon 24
23-02-2025
|
00:38
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يبدو أن أزمة الإعلامي خالد عليش مع طليقته وأم ابنته الأولى لم تصل إلى حل حتى الآن، حيث لم يتمكن مؤخرًا من رؤية ابنته ميما، مما دفعه لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة تجمعه بها.
ونشر عليش عبر خاصية Stories على Instagram فيديو قصير يظهر فيه مع صورة لابنته، وعلق قائلًا: "شكرًا للذكاء الاصطناعي، صحيح أنا من الجنب واحد تاني، بس مش مشكلة مؤقتًا لحد ما أحضنها على الحقيقة."
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ويُذكر أن خالد عليش يواجه صعوبة في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وفي كانون الاول 2023، قضت محكمة الهرم الجزئية بإلزام طليقته بدفع تعويض مادي ومعنوي قدره 50 ألف جنيه لصالحه، بسبب عدم تنفيذها حكم الرؤية الصادر لصالحه.
وفي كانون الثاني 2024، صرح عليش بأنه يتعرض للابتزاز العاطفي من قبل طليقته، مؤكدًا استمرار الأزمة. (في الفن)
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