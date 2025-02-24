من دون أولادها.. بسمة بوسيل تستمتع بوقتها بعد أزمة تصريحاتها عن فترة زواجها بتامر حسني (صور)

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وشاركت بوسيل متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصور من رحلتها على الثلج، واستعرضت هوايتها بالتزلّج، حيث أطلّت بملابس شتوية باللون الأسود مناسبةً لأجواء الثلج والبرد، وبدت في كامل أناقتها وهي تستمتع بوقتها. عادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الى حياتها السابقة على السوشيال ميديا ومشاركة متابعيها بنشاطاتها اليومية، وذلك بعد الضجة التي أحدثتها تصريحاتها عن فترة زواجها بالفنان المصري تامر حسني وتهديدها باللجوء الى القضاء لمحاسبة كل مَن يتطاول عليها.وشاركت بوسيل متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصور من رحلتها على الثلج، واستعرضت هوايتها بالتزلّج، حيث أطلّت بملابس شتوية باللون الأسود مناسبةً لأجواء الثلج والبرد، وبدت في كامل أناقتها وهي تستمتع بوقتها.

واللافت أن بسمة لم تظهر مع أولادها واكتفت بنشر صورها بمفردها، ومن النادر أن تقوم بذلك، إذ تحرص دائماً على السفر مع أولادها والاستمتاع بوقتها معهم، ولكن هذه المرة لم تنشر صورها معهم أو قررت السفر بمفردها والاستمتاع بوقتها.



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور بسمة، ونالت إعجاب الآلاف منهم وتغزلوا بجمالها وأناقتها في كل المناسبات والأوقات، متمنين لها المزيد من السعادة في حياتها الشخصية.



وجاءت هذه الصور بعد فترة من إعلان بسمة أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروّجي الشائعات عنها، مشددةً على أنها لن تسمح لأي شخص بتحريف تصريحاتها أو إخراجها عن سياقها الصحيح.(لها)









