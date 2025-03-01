سُحبت منها.. نجمة خليجية جديدة تخسر الجنسية الكويتية (فيديو)

تم سحب الجنسية الكويتية من نجمة خليجية جديدة، وذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، من خلال مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية وحالات أخرى.



وعلقت الإعلامية السعودية ريم النجم على قرار سحب الجنسية الكويتية منها، رداً على سؤال صحافي تم توجيهه لها: "السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معاي وسهلت لي الأمور وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي".

الاعلامية ريم النجم بعد سحب جنسيتها الكويتية:



"السعودي لا يسقط،



تم سحب الجنسية وسفارتي سهلت لي الامور ورجعت السعودية" pic.twitter.com/Ochk9tx07n — شبكة الكويت (@NetworkKw) February 26, 2025 Advertisement

وانضمت ريم النجم إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية وشهد سلمان في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية أخيراً مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.(لها)







