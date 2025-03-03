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فنون ومشاهير

محمد إمام يوجّه رسالة لأبطال "العتاولة"

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:00
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نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مشهداً من مسلسل "العتاولة 2" وجّه من خلاله الشكر لأبطال المسلسل بعد الحديث عنه وعن والده النجم عادل إمام خلال أحداث الحلقة الأولى.

وكتب محمد إمام في منشوره قائلاً: "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة، شكراً العتاولة على التحية الجميلة".
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ويظهر في المشهد الفنانان مصطفى أبو سريع وأحمد كشك، ويبدأ أحمد كشك بالسؤال: "هو إحنا صغيرين؟"، ليجيب مصطفى أبو سريع: "أوي أوي يا سبتي عشان كده هما مش شايفنا عشان كده لازم نبقى كبار لازم نبقى نجوم نبقى قد العتاولة أو أكبر من العتاولة نبقى أنجم من العتاولة نبقى زعماء أنا هبقى "الزعيم" عادل إمام إحنا عشان نبقى كبار لازم نبقى عادل إمام وسعيد صالح في سلام يا صاحبي".

ليردّ أحمد كشك قائلاً: "أه بس أنا مش هموت في آخر الفيلم"، ويقول مصطفى أبو سريع: "وأنا كمان مش هموت في آخر الفيلم، يبقى أنا وأنت عادل إمام أنا عادل وإنت محمد إمام". (لها)
 
 
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