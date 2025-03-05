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فنون ومشاهير
عادة "غير صحية" يمُارسها الأمير هاري.. هذا ما كشفته زوجته
Lebanon 24
05-03-2025
|
23:00
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كشفت ميغان ماركل عن عادات زوجها الأمير هاري في تناول الطعام "غير الصحي"، خلال حلقة من برنامجها الجديد على نتفليكس "مع الحب، ميغان".
وبينما استضافت ميغان الممثلة ميني كالينغ، التي تناولت موضوع صعوبة تتبيل الطعام، خصوصًا أطباق البيض، اعترفت كالينغ بأنها تواجه مشكلة في معرفة كيفية إضافة كمية الملح الصحيحة، إذ إن طعامها عادةً ما يكون مالحًا جدًا أو قليل الملوحة.
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عندما سألت كالينغ ماركل عن سر تتبيلها المثالية، شاركت ماركل بأن هاري يضيف الملح إلى طعامه قبل أن يتذوقه حتى.
وأوضحت ميغان ، ضاحكة، أنها تحاول "تقليل إضافة الملح" في الوجبات التي تحضرها له، بسبب ميله إلى الإفراط في إضافة الملح.
ووجدت كالينغ الأمر طريفًا، وقالت إنها تحب معرفة أن زوج ميغان يفضل الطعام المالح. وردت ماركل عليها بتلويحة قبل أن تضحك الاثنتان معًا.
وفي جزء آخر من الحلقة، تناولت ماركل موضوع استخدام كالينغ اسمها الأصلي "ميغان ماركل" بشكل متكرر. وصححت ماركل كلام كالينغ، مذكّرة إياها بأنها أصبحت "ميغان ساسكس".
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