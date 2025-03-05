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فنون ومشاهير
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
Lebanon 24
05-03-2025
|
23:10
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في الساعات الماضية، تصدر اسم الفنانة السورية اصالة نصري محركات البحث بعدما كشف المدير التنفيذي لفريق مُلهم التطوعي في سوريا عاطف نعنوع عن صداقتها مع الرئيس الحالي للمرحلة الانتقالية في سوريا احمد الشرع.
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وكشف عاطف نعنوع خلال مقابلته مع قناة الجزيرة ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن الرابط الذي يجمع بينه وبين النجمة السورية أصالة نصري حيث أخبره الشرع بأن اصالة كانت ابنة جيرانهم وكانا يعيشان سوياً في نفس الحي بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق وبأن شقيقه هو صديق لشقيقها وتفاجئ عاطف من هذا التصريح حيث لم يكن يعلم بأن أصالة وأحمد كانت بينهما معرفة سابقة من بعيد وبأن عائلتهما كانتا في نفس الحي وليس فقط هي بل كثير من الأشخاص الذين أصبحوا مشاهير وشخصيات بارزة. (الجديد)
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