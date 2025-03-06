بعد شائعات زواجها بماهر الأسد.. الممثلة السورية الشهيرة تُثير قلق الجمهور بمنشور مُبهم (صور)

أثارت الممثلة السورية تولين البكري قلق الجمهور وذلك بعد نشرها منشورا مُبهما عبر حسابها على تطبيق انستغرام.





وكتبت تولين: " يا الله". وتابعت: ": "رغبة شديدة بمغادرة البيت والمكان والعائلة وذاكرتي والحياة. أيام تقال يارب هون"!".

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وكانت انتشرت شائعات في الأشهر الماضية بشأن زواج البكري من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الممثلة السورية بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة بشأن زواجها من ماهر الأسد، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.



وعبّرت تولين عن استيائها الشديد من تداول مثل هذه الأكاذيب التي اعتبرتها "حملة ممنهجة" تستهدف الإساءة إلى سمعتها الشخصية والمهنية.



