مكسيم خليل: كل رئيس هو موظف لدى الشعب

رأى @MaximKhalil أن شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية سقطت عند أول اختبار للنظام..
في بودكاست #بتوقيت_دمشق مع @HusseinAlshiekh على منصات #مزيج #للحديث_بقية
الحلقة المرئية: https://t.co/inPUeXXgZ7
الحلقة المسموعة: https://t.co/uBrLCfnhT2 pic.twitter.com/AvGp4H6867
— مزيج - Mazeej (@MazeejStudios) March 5, 2025
رأى @MaximKhalil أن شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية سقطت عند أول اختبار للنظام..
في بودكاست #بتوقيت_دمشق مع @HusseinAlshiekh على منصات #مزيج #للحديث_بقية
الحلقة المرئية: https://t.co/inPUeXXgZ7
الحلقة المسموعة: https://t.co/uBrLCfnhT2 pic.twitter.com/AvGp4H6867