مكسيم خليل: كل رئيس هو موظف لدى الشعب

حل الممثل السوري مكسيم خليل ضيفا على بودكاست "بتوقيت دمشق"، حيث تحدث عن التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد واستلام الرئيس احمد الشرع الحكم في المرحلة الانتقالية، كما تحدث عن بداية الثورة السورية مستذكرا بعض الاحداث التي حصلت حينها.وفي التفاصيل، روى مكسيم ما حصل مع بداية انطلاق الصورة في سوريا، قائلا: "بوقتها كنت عم صور احد المسلسلات، وما قدرت ما عبّر عن رأيي باللي صار، كتبت منشور عن المفاهيم اللي هي الوحدة والحرية والاشتراكية كيف اختلت جميعها عند اول لحظة حقيقة وأول اختبار للنظام"، مضيفا: "كنت عارف انو الشعب مستحيل يوقف والدور مش للشعب بهيدي اللحظة بل للحكومات، لان واجب أي حكومة واي رئيس انو يعرف انو هو موظف عند هذا الشعب".