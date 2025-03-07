"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)

نشر النجم السوري قصي خولي صورًا جديدة من كواليس مسلسل "القدر" الذي انتهى عرضه قبل انطلاق موسم دراما رمضان 2025 ، عبر حسابه على "انستغرام".



وقد أظهرت الصور لقطات تجمعه بزميلتيه الممثلة السورية ديمة قندلفت والممثلة اللبنانية رزان جمّال، إضافة إلى لقطات عفوية من كواليس التصوير، والتي وصفها خولي بأنها "لحظات لا تُقدّر بثمن".



وعلق قصي على الصور قائلاً: "تصوير القدر لم يكن مجرد عمل بل كان رحلة مليئة بالشغف والصداقة والتحديات". وأضاف أنه خلال التصوير، كان هناك العديد من اللحظات المليئة بالمشاعر، سواء في الأجواء التي خلف الكاميرا أو في التفاعل مع فريق العمل.



وأشار إلى أن ملاحظات المخرج كانت أساسية في تطوير الأداء وتحقيق النجاح، حيث كان يحرص على جعل كل لحظة في العمل تتميز بطابعها الخاص.

وذكر أيضًا اللحظات العفوية التي تم التقاطها أثناء التصوير، والتي جعلت الجو خلف الكواليس مليئًا بالإبداع والتعاون بين أعضاء الفريق، كما عبّر عن افتقاده الكبير لهذه الأجواء قائلاً: "أفتقد أجواء التصوير والفريق الرائع، لن أنسى تلك اللحظات التي عشناها معًا".



وفي نهاية تعليقه، وجه خولي رسالة شكر للفريق قائلاً: "حتى نلتقي في عمل جديد، سيبقى هذا الفصل من الرحلة محفورًا في الذاكرة". كما أكّد أن فريق العمل، من زملائه إلى المخرجين والفنيين، جعلوا التجربة لا تُنسى.



والجدير بالذكر، يغيب قصي خولي وديمة قندلفت عن موسم دراما رمضان 2025، حيث لم يشاركا في أي من الأعمال الرمضانية. (إرم)







