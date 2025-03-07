Advertisement

فنون ومشاهير

"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)

Lebanon 24
07-03-2025 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1330259-638769426178350210.jpg
Doc-P-1330259-638769426178350210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر النجم السوري قصي خولي صورًا جديدة من كواليس مسلسل "القدر" الذي انتهى عرضه قبل انطلاق موسم دراما رمضان 2025 ، عبر حسابه على "انستغرام". 

وقد أظهرت الصور لقطات تجمعه بزميلتيه الممثلة السورية ديمة قندلفت والممثلة اللبنانية رزان جمّال، إضافة إلى لقطات عفوية من كواليس التصوير، والتي وصفها خولي بأنها "لحظات لا تُقدّر بثمن".

وعلق قصي على الصور قائلاً: "تصوير القدر لم يكن مجرد عمل بل كان رحلة مليئة بالشغف والصداقة والتحديات". وأضاف أنه خلال التصوير، كان هناك العديد من اللحظات المليئة بالمشاعر، سواء في الأجواء التي خلف الكاميرا أو في التفاعل مع فريق العمل. 

وأشار إلى أن ملاحظات المخرج كانت أساسية في تطوير الأداء وتحقيق النجاح، حيث كان يحرص على جعل كل لحظة في العمل تتميز بطابعها الخاص.
 
Advertisement
 
 
 
وذكر أيضًا اللحظات العفوية التي تم التقاطها أثناء التصوير، والتي جعلت الجو خلف الكواليس مليئًا بالإبداع والتعاون بين أعضاء الفريق، كما عبّر عن افتقاده الكبير لهذه الأجواء قائلاً: "أفتقد أجواء التصوير والفريق الرائع، لن أنسى تلك اللحظات التي عشناها معًا".

وفي نهاية تعليقه، وجه خولي رسالة شكر للفريق قائلاً: "حتى نلتقي في عمل جديد، سيبقى هذا الفصل من الرحلة محفورًا في الذاكرة". كما أكّد أن فريق العمل، من زملائه إلى المخرجين والفنيين، جعلوا التجربة لا تُنسى.

والجدير بالذكر، يغيب قصي خولي وديمة قندلفت عن موسم دراما رمضان 2025، حيث لم يشاركا في أي من الأعمال الرمضانية. (إرم)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:43 | 2025-03-07
04:23 | 2025-03-07
03:40 | 2025-03-07
02:14 | 2025-03-07
01:31 | 2025-03-07
23:39 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24