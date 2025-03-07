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فنون ومشاهير

فارقت الحياة خلال الساعات الماضية.. وفاة شقيقة شخصية فنية معروفة

Lebanon 24
07-03-2025 | 10:07
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كشف طارق نجل المطرب الراحل محمد رشدي عن وفاة عمته، ونعيها على حسابه على موقع فيس بوك بكلمات مؤثرة كتب فيها أنها آخر ما تبقى من رائحة والده.
هذا وولد محمد رشدي في 20 تموز عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين.
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ومثل محمد رشدى للسينما 6 أفلام، وكون محمد رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية ورواجها وجعل لها جمهور عريض
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