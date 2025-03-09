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فنون ومشاهير
بعد 11 عاما من الزواج.. هل يتجه جورج كلوني وزوجته اللبنانية نحو الطلاق؟
Lebanon 24
09-03-2025
|
04:14
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يواجه الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، معضلة الطلاق المحتمل، من زوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين، والذي قد يكلف ثروة عملاقة.
وأشار تقرير من موفع "رادار أونلاين"، أن الفجوة تتسع بين كلوني وأمل، بسبب انشغال كل منهما في أعماله المنفصلة.
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وتأزم الموضوع بعد قرار كلوني بالبدء في تمثيل مرسحية جديدة له على مسرخ برودواي في نيويورك، بينما تصر أمل على ممارسة مهنة تدريس المحاماة في جامعة أوكسفورد في بريطانيا.
وقال التقرير أن العلاقة البعيدة قد تؤدي إلى طلاق قريب، بعد 11 عاما من الزواج.
وقد يكلف الطلاق جورج كلوني مشات الملايين من الدولارات، قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقا لتقارير سابقة نشرت قبل أعوام.
وللزوجين طفلين توأم، إيلا وأليكساندر، بعمر 7 أعوام، وهما يقيمان مع والدتهما في أوكسفوردشاير في بريطانيا. (سكاي نيوز)
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