مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)

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خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، وقع الفنان المصري محمد رجب ضحية لمقلب رامز جلال.وبمجرد ظهور رجب في الحلقة لم يتوانَ رامز عن السخرية منه بطريقته المعتادة، حيث بدأ الحلقة بتقديم محمد رجب بطريقة ساخرة، قائلًا: "فنان بدأ في ملاكي إسكندرية، شفنا فيه ريحة النجومية، لكن للأسف طلع بريحة تقلية! مش عارفين نحدد له شخصية، عامل فيها دور الصايع وهو ضايع، ومن فجره بيقول على نفسه آل باتشينو، النهاردة هخليه يعرف إن البحر فيه قواقع، لكن هنعمل إيه؟ عايزين نرجعه للواقع!".واستمرت السخرية بمجرد نزول رجب من السيارة، حيث علق رامز: "ميل جيسون نازل من العربية، لكن هو محمد رجب! سيب إيدها، إحنا مش عاملين قراطيس! وإيه الشعر ده؟ طبيعي ولا زراعة؟ وإيه اللي معلّقه في رقبتك؟ رصاصة ولا لبوسة؟ بدلة معفنة بـ300 جنيه من العتبة، وعامل تسريحة زي تسريحة محمد صبحي في فارس بلا جواد!كما شهدت الحلقة موقفًا طريفًا عندما طلبت الفنانة نوال الزغبي من محمد رجب أن يقوم، ليرد رامز ساخرًا: "قوم يا رجب، هتسيب المدام تقوم لوحدها؟".وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف محمد رجب للمرة الأولى عن زواجه وطلاقه من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، حين سأله رامز عنها، ورد قائلاً"اتطلقت بعد زواج استمر سنة ونصف، واتبهدلت بهدلة"، في إشارة الى المقلب .يُذكر أن محمد رجب يخوض سباق رمضان الحالي بمسلسل "الحلانجي"، الذي يجسّد فيه شخصية جديدة ومختلفة تحمل الكثير من التحديات.(لها)