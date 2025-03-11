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فنون ومشاهير

بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:59
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شهدت منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة المصرية حادثا مروعا، أسفر عن مقتل سيّدة وإصابة 3 آخرين.
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وتبيّن أن السيارة تابعة لمكتب "كاستينغ"، وكانت تقل 4 فتيات وسائق السيارة عائدين من مكان للتصوير في منطقة المريوطية في البدرشين.

وأضافت تحريات مباحث الجيزة، أن الفتيات ممثلات "كومبارس"، وأسفر الحادث عن إصابة السائق والممثلات ونقلهم إلى المستشفى إلا أن إحداهن فارقت الحياة والتي تدعى نورهان وتبلغ من العمر 38 عاما. (العربية)
 
 
من الحادث - لحظة انتشال السيارة نقلا عن وسائل إعلام مصرية
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