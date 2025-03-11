بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!

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شهدت منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة المصرية حادثا مروعا، أسفر عن مقتل سيّدة وإصابة 3 آخرين.وتبيّن أن السيارة تابعة لمكتب "كاستينغ"، وكانت تقل 4 فتيات وسائق السيارة عائدين من مكان للتصوير في منطقة المريوطية في البدرشين.وأضافت تحريات مباحث الجيزة، أن ممثلات "كومبارس"، وأسفر الحادث عن إصابة السائق والممثلات ونقلهم إلى المستشفى إلا أن إحداهن فارقت الحياة والتي تدعى وتبلغ من العمر 38 عاما. (العربية)