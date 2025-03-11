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فنون ومشاهير
"فاتنة سن اليأس".. فنانة تطلب "عريسا" من رامز جلال!
Lebanon 24
11-03-2025
|
09:22
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وقعت
الفنانة
المصرية ريم
مصطفى
ضحية الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث قدمها رامز جلال بأسلوب ساخر، مشيرًا إلى جمالها وعدم زواجها، ووصفها بـ"فاتنة سن اليأس". هذا الوصف أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها طلبات
الزواج
من المتابعين.
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خلال الحلقة، كشفت ريم
مصطفى
عن رغبتها في التعاون الفني مع النجم
كريم
عبد العزيز، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين الذين تتمنى
العمل
معهم.
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