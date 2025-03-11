"فاتنة سن اليأس".. فنانة تطلب "عريسا" من رامز جلال!

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وقعت المصرية ريم ضحية الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث قدمها رامز جلال بأسلوب ساخر، مشيرًا إلى جمالها وعدم زواجها، ووصفها بـ"فاتنة سن اليأس". هذا الوصف أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها طلبات من المتابعين.خلال الحلقة، كشفت ريم عن رغبتها في التعاون الفني مع النجم عبد العزيز، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين الذين تتمنى معهم.