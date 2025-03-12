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فنون ومشاهير

"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:20
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أوضح الفنان المصري حسام حبيب كل الاتهامات السابقة التي وجهت إليه خلال فترة زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب، كاشفاً أسباب ازماته معها وكل ما حصل يينهما واوصلتهما الى تبادل الاتهامات والطلاق.
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وأكد خلال استضافته مع بسمة وهبة في برنامج "العرافة" أنه اختار الحديث وأخيراً هذه المرة لحماية صورته وصورة عائلته من الانتقادات، وقال:"هي مرحلة وعدت، لكن الناس مستكترين أنها تعدي عليا، أنا مكنتش بتكلم مش عشان ضعيف أو قليل الحيلة أو معنديش رد، لكن حفاظاً على العِشرة والأيام اللي عشناها مع بعض، دي عندي بالدنيا، وكنت مصمم لآخر نفس أحافظ عليها، لكن الناس مش عايزاني أعدي. أنا مكسِبتش حاجة من القصة دي غير الأذى وعلاقتي بشيرين دمرتني ودمرت أهلي وكل اللي حواليا".

وتحدث عن علاقتهما قائلا: "أنا وشيرين كنا أصدقاء قبل زواجنا لمدة طويلة، وعمرنا ما حصلت بينا أي مشاكل، في بداية زواجنا، كان زواجا جميلًا، والناس كانت واخدة عنه صورة حلوة، زواجنا استمر 7 سنوات، وكنت أتمنى أنه يفضل كدة".

وردّ خلال اللقاء على اتهامه بحلق شعر شيرين وقال: "الدكتور اللي كان بينظم علاقتنا قال لي لما تلاقيها متعصبة ومتنرفزة قوم وروح مكان تاني، وفي مرة طلبت مني أسمعها الأغاني بتاعتي، ولما سمعتها، عيطت وقالت لي: أنت بتعمل أغاني لنفسك أحلى من اللي بتعملها لي، قلت لها: أنت اللي قلتي لي ملكش دعوة بشغلي، وعلى العموم لو عجبوكي خديهم، ومن هنا بدأت تتعصب، فسبتها ودخلت أوضة تانية فوجئت تاني يوم أنها مش موجودة في البيت، ولمدة 3 أيام أنا مش عارف هي فين، لحد ما كلمتني وقالت لي تعال، روحت أنا وصديقتنا وصديق لينا على الأوتيل اللي كانت فيه، وتعاملنا عادي، مفيش حاجة... شيرين جت وقطعت الكلام، وقالت لي: "أنت جاي تنكد علينا؟ طلقني لو كنت راجل"، وشتمتني قدام صحابنا، الموضوع كبر، فقلت لها: "هطلقك"، وسبتني ودخلت الحمام قولت هي بتلبس، فوجئت إنها حلقت شعرها".

وتحدث ايضاً عن معاناته النفسية بسبب علاقتهما وقال:"شيرين جابتلي المرض لما بقرأ عن أعراض اضطراب الشخصية الحدية (Borderline Personality Disorder) بحس إني بقرأ عن نفسي، لما بروح للدكتورة وتقول لي عندك إيه من دول، بقولها كل الأعراض وعليهم 2 زيادة".

أما عن إمكانية عودته لشيرين ، حسم حسام الامر بالقول:"المرحلة دي خلاص عدت، ورحلتي مع شيرين انتهت ولا يمكن أرجع لها أبدا. أنا مكسِبتش حاجة من القصة دي غير الأذى".(لها)



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