هكذا علّق باسم ياخور على اتفاق ضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسسات الدولة

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أعلنت الرئاسة السورية، يوم الإثنين الماضي توقيع اتفاق يقضي بإدماج قوات الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد الأراضي ورفض التقسيم. وجاء الإعلان في أعقاب بين السوري أحمد وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في دمشق.وفي هذا السياق، علّق عدد من نجوم الفن على الاتفاق، فكتب النجم السوري باسم ياخور منشورا عبر صفحته على جاء فيه:- يتحدث عن الدولة وليس عن الجمهورية العربية .- أنهى كل المطالب بنزع سلاح قسد أو وحدات الشعب والمرأة.- أنهى تهمة الإرهاب التي رددها كثيرون في آذان قسد وجمهور قسد.يتحدث عن حقوق دستورية للكرد وهذا سيتم عبر اللجنة الدستورية.- يتيح المجال الآن لـ قسد لدخول مناطق الساحل.- تم برعاية وضغط أمريكي بعد تصريحات ماركو روبيو.- تم بعد اعتراف بأن الطائفة العلوية تعرضت لعمليات قتل جماعي وأنه سيحاسب أقرب الناس له.هناك نقاط أخرى سنتحدث بها بعد بيان رسمي سيصدر من قسد.(الجديد)