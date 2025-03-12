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فنون ومشاهير
هكذا علّق باسم ياخور على اتفاق ضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسسات الدولة
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:45
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أعلنت الرئاسة السورية، يوم الإثنين الماضي توقيع اتفاق يقضي بإدماج قوات
سوريا
الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد
وحدة
الأراضي
السورية
ورفض التقسيم. وجاء الإعلان في أعقاب
اجتماع
بين
الرئيس
السوري أحمد
الشرع
وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في دمشق.
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وفي هذا السياق، علّق عدد من نجوم الفن على الاتفاق، فكتب النجم السوري باسم ياخور منشورا عبر صفحته
الخاصة
على
انستغرام
جاء فيه:
-
الاتفاق
يتحدث عن الدولة
السورية
وليس عن الجمهورية العربية
السورية
.
-
الاتفاق
أنهى كل المطالب بنزع سلاح قسد أو وحدات
حماية
الشعب والمرأة.
-
الاتفاق
أنهى تهمة الإرهاب التي رددها كثيرون في آذان قسد وجمهور قسد.
الاتفاق
يتحدث عن حقوق دستورية للكرد وهذا سيتم عبر اللجنة الدستورية.
-
الاتفاق
يتيح المجال الآن لـ قسد لدخول مناطق الساحل.
-
الاتفاق
تم برعاية وضغط أمريكي بعد تصريحات
وزير الخارجية
ماركو روبيو.
-
الاتفاق
تم بعد اعتراف
الشرع
بأن الطائفة العلوية تعرضت لعمليات قتل جماعي وأنه سيحاسب أقرب الناس له.
هناك نقاط أخرى سنتحدث بها بعد بيان رسمي سيصدر من قسد.(الجديد)
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