سُجِنَ بعد العثور على مخدرات بحوزته... شاهدوا أوّل صورة للفنان المعروف بعد خروجه من الحبس

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أفرجت السلطات عن الفنان سعد الصغير، بعد أن قضى مدة حبسه التي امتدت لستة أشهر إثر في مطار القاهرة، وبحوزته سجائر على مخدرات بحسب الاتهامات التي وُجّهت له.ورافق الصغير أثناء خروجه من السجن كل من الفنان محمود الليثي، والفنان شيكو، ونجله، وتوجهت سيارته إلى منطقة شبرا في من أجل الاحتفال به. (الجديد)