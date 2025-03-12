24
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سُجِنَ بعد العثور على مخدرات بحوزته... شاهدوا أوّل صورة للفنان المعروف بعد خروجه من الحبس
Lebanon 24
12-03-2025
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفرجت السلطات
المصرية
عن الفنان سعد الصغير، بعد أن قضى مدة حبسه التي امتدت لستة أشهر إثر
القبض
عليه
في مطار القاهرة، وبحوزته سجائر
تحتوي
على مخدرات بحسب الاتهامات التي وُجّهت له.
Advertisement
ورافق الصغير أثناء خروجه من السجن كل من الفنان محمود الليثي، والفنان شيكو، ونجله، وتوجهت سيارته إلى منطقة شبرا في
القاهرة
من أجل الاحتفال به. (الجديد)
مواضيع ذات صلة
تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)
12/03/2025 13:25:21
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)
Lebanon 24
الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)
12/03/2025 13:25:21
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مروج مخدرات في بيروت.. وهذه الكميات ضُبطت بحوزته (صورة)
Lebanon 24
توقيف مروج مخدرات في بيروت.. وهذه الكميات ضُبطت بحوزته (صورة)
12/03/2025 13:25:21
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله.. من ظهر معه فيها؟
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله.. من ظهر معه فيها؟
12/03/2025 13:25:21
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هكذا علّق باسم ياخور على اتفاق ضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسسات الدولة
Lebanon 24
هكذا علّق باسم ياخور على اتفاق ضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسسات الدولة
05:45 | 2025-03-12
12/03/2025 05:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام منزلها الفخم.. ميريام فارس تنشر صورا جديدة مع ابنها وتحذف خاصية التعليقات
Lebanon 24
من أمام منزلها الفخم.. ميريام فارس تنشر صورا جديدة مع ابنها وتحذف خاصية التعليقات
04:49 | 2025-03-12
12/03/2025 04:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بكى من شدة تأثره.. فنان لبناني يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة (فيديو)
Lebanon 24
بكى من شدة تأثره.. فنان لبناني يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة (فيديو)
03:45 | 2025-03-12
12/03/2025 03:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
Lebanon 24
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
03:26 | 2025-03-12
12/03/2025 03:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)
Lebanon 24
أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)
03:09 | 2025-03-12
12/03/2025 03:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم
Lebanon 24
قرار صارم
15:30 | 2025-03-11
11/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:45 | 2025-03-12
هكذا علّق باسم ياخور على اتفاق ضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسسات الدولة
04:49 | 2025-03-12
من أمام منزلها الفخم.. ميريام فارس تنشر صورا جديدة مع ابنها وتحذف خاصية التعليقات
03:45 | 2025-03-12
بكى من شدة تأثره.. فنان لبناني يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة (فيديو)
03:26 | 2025-03-12
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
03:09 | 2025-03-12
أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)
01:41 | 2025-03-12
نادر وخطير.. فيروس قاتل بلا علاج يتسبب في وفاة زوجة نجم شهير!
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 13:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24