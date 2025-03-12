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فنون ومشاهير

سُجِنَ بعد العثور على مخدرات بحوزته... شاهدوا أوّل صورة للفنان المعروف بعد خروجه من الحبس

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:37
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أفرجت السلطات المصرية عن الفنان سعد الصغير، بعد أن قضى مدة حبسه التي امتدت لستة أشهر إثر القبض عليه في مطار القاهرة، وبحوزته سجائر تحتوي على مخدرات بحسب الاتهامات التي وُجّهت له.
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ورافق الصغير أثناء خروجه من السجن كل من الفنان محمود الليثي، والفنان شيكو، ونجله، وتوجهت سيارته إلى منطقة شبرا في القاهرة من أجل الاحتفال به. (الجديد)
 
 
 
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