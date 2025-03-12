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فنون ومشاهير

إعلاميّة تُفجّر مفاجأة... هذا الشخص منعني من العمل بعدما رفضت الزواج منه

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:02
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فجرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت عن اسم الشيخ الذي تحدثت عنه سابقا وقالت إنه طلب الزواج منها.
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وقالت إن الشيخ محمد حسين يعقوب، طلب الزواج منها، وبعد رفضه منعها من العمل معه في القناة.

وأضافت أنها مسؤولة عن كلامها، وأن هناك شاهدا على هذا الكلام، وأنها مستعدة لمواجهة أي شخص ينكر هذا الكلام. (روسيا اليوم)
 
 
 
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