إعلاميّة تُفجّر مفاجأة... هذا الشخص منعني من العمل بعدما رفضت الزواج منه

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فجرت والإعلامية ميار الببلاوي، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت عن اسم الشيخ الذي تحدثت عنه سابقا وقالت إنه طلب منها.وقالت إن يعقوب، طلب منها، وبعد رفضه منعها من معه في القناة.وأضافت أنها مسؤولة عن كلامها، وأن هناك شاهدا على هذا الكلام، وأنها مستعدة لمواجهة أي شخص ينكر هذا الكلام. (روسيا اليوم)