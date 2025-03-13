فنان مصري يتعرض لوعكة صحية.. صورة له تثير القلق

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ونشر صورة له عبر "ستوري" عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيها نائماً في السرير، وعلق عليها كاتباً: "حسبي الله ونعم الوكيل".وتفاعل الجمهور مع مسلم، وتمنوا له السلامة العاجلة.يذكر أن المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب كامل، قررت إيقاف الفنان زكريا محمد، المعروف فنياً باسم "مسلم"، عن عدم التزامه باللوائح والشروط المعمول بها في .