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فنون ومشاهير
فنان مصري يتعرض لوعكة صحية.. صورة له تثير القلق
Lebanon 24
13-03-2025
|
17:00
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أعلن الفنان المصري مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية، بعد أن صدر قرار بمنعه من الغناء، إثر ارتكابه مخالفات قانونية.
ونشر
مسلم
صورة له عبر "ستوري" عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيها نائماً في السرير، وعلق عليها كاتباً: "حسبي الله ونعم الوكيل".وتفاعل الجمهور مع مسلم، وتمنوا له السلامة العاجلة.
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يذكر أن
نقابة
المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب
مصطفى
كامل، قررت إيقاف الفنان
مصطفى
زكريا محمد، المعروف فنياً باسم "مسلم"، عن
العمل
بسبب
عدم التزامه باللوائح والشروط المعمول بها في
النقابة
.
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