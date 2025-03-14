إدانة إعلامي لبناني شهير في دبي.. وتغريمه بهذا المبلغ (صور)

أيدّت التمييز في دبي أمس الخميس حكم أول درجة ومحكمة الاستئناف، بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتنيان في قضية السب والقذف التي رفعتها ضده الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعد تأييدها لحكم أول درجة ومحكمة .

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وقضت في حكم نهائي بتغريم نيشان مبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية سخريته من عز في "منتدى الإعلام" في دبي لتأخرها عن حضور الندوة.



وعلّقت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"بعد صدور الحكم النهائي الذي قضى بتغريم نيشان مبلغ 10 آلاف درهم: "يحيا العدل.. كل التقدير والتوقير والاحترام المنصف العادل...".

وبدأت أزمة نيشان عندما تخلّفت عز عن حضور "منتدى الإعلام العربي" في دبي، وكان من المفترض أن تشارك معه في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، لكنها لم تأتِ، مما دفع نيشان للقول: "ياسمين عز مشغولة بتحضير صوتها الشتوي".



وردّت ياسمين على سخرية نيشان منها عبر حسابها في "إنستغرام" قائلةً: "انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة العربية المتحدة الشقيقة ممثلةً في إمارة دبي، جارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".(لها)