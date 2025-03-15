Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أن تحدثت انّها "رقم صعب".. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد على فنانة معروفة (صورة)

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1333609-638776379897339097.jpeg
Doc-P-1333609-638776379897339097.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قامت الفنانة هيفاء وهبي بالرد على النجمة أحلام، التي هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابيهما على موقع "إكس" للتغريدات القصيرة.

وردت هيفاء وهبي على تهنئة النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الشخصي على "إكس"، حيث قالت:"شكرا حبيبتي أحلام على المعايدة الحلوة ودعواتك الطيبة .. وأنا بحبك من قلبي يا احلى ملكة".

وكانت أحلام شاركت متابعيها ومحبيها من خلال حسابها على "إكس"؛ صورة للفنانة هيفاء وهبي وهنأتها بيوم ميلادها، حيث قالت: "كل عام وانتي سعيده كل عام وأيامك فرح وصحه وحب ونجاح يا غلا أخت بحبببببك قد الدنيا كلها كل عام وهيفاء وهبي رقم صعب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تصريحاتها عن الأسد التي أحدثت ضجة.. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات
lebanon 24
15/03/2025 17:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض فردي لراشد بحصلي في "Rebirth Beirut" بعنوان "Phases of a Mutation"
lebanon 24
15/03/2025 17:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي" و "البعث" يردّان على تصريح أورتاغوس: نرفض التدخل بشؤون لبنان
lebanon 24
15/03/2025 17:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا "أُخرج" التكتل "الوطني المستقلّ" من الحكومة
lebanon 24
15/03/2025 17:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:29 | 2025-03-15
10:03 | 2025-03-15
08:52 | 2025-03-15
07:41 | 2025-03-15
06:38 | 2025-03-15
05:48 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24