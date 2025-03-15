بعد أن تحدثت انّها "رقم صعب".. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد على فنانة معروفة (صورة)

قامت الفنانة هيفاء بالرد على ، التي هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابيهما على موقع "إكس" للتغريدات القصيرة.

وردت هيفاء على تهنئة عبر حسابها الشخصي على "إكس"، حيث قالت:"شكرا حبيبتي على المعايدة ودعواتك الطيبة .. وأنا من يا احلى ملكة".

وكانت شاركت متابعيها ومحبيها من خلال حسابها على "إكس"؛ صورة للفنانة هيفاء وهنأتها بيوم ميلادها، حيث قالت: "كل عام وانتي سعيده كل عام وأيامك فرح وصحه وحب ونجاح يا غلا أخت بحبببببك قد الدنيا كلها كل عام وهيفاء رقم صعب".