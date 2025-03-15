بعد أن تحدثت انّها "رقم صعب".. هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد على فنانة معروفة (صورة)

قامت الفنانة هيفاء وهبي بالرد على النجمة أحلام، التي هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابيهما على موقع "إكس" للتغريدات القصيرة.
وردت هيفاء وهبي على تهنئة النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الشخصي على "إكس"، حيث قالت:"شكرا حبيبتي أحلام على المعايدة الحلوة ودعواتك الطيبة .. وأنا بحبك من قلبي يا احلى ملكة".
شكرا حبيبتي أحلام على المعايدة الحلوة ودعواتك الطيبة 🥰 وأنا بحبك من قلبي يا احلى ملكة 😘 ❤️❤️❤️ https://t.co/kYhS8PzXpz
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 13, 2025
شكرا حبيبتي أحلام على المعايدة الحلوة ودعواتك الطيبة 🥰 وأنا بحبك من قلبي يا احلى ملكة 😘 ❤️❤️❤️ https://t.co/kYhS8PzXpz