Advertisement

فنون ومشاهير

"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:38
A-
A+


Doc-P-1333719-638776576262154557.jpg
Doc-P-1333719-638776576262154557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الممثل السوري أويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام مجموعة من الصور التي أثارت الجدل، حيث تحدث من خلالها عن الأحداث الجارية في سوريا، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية أحمد شرع.
Advertisement

وفي التفاصيل، كتب اويس في منشوراته: "اين الأصوات العلمانية؟"، مرفقا تعليقه بهاشتاغ: "الدستور الداعشي السوري الجديد".

وفي ستوري أخرى، سخر اويس من الوان العلم السوري الجديد، اذ قال: "في مجال تشيلوا اللون الأخضر من العلم الجديد"، مضيفا: "اللون الأخضر بيخص الشيعة والعلوية.. مش تحريض او فتنة، بس عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر"، ليستعرض بعدها عدة خيارات لالوان مختلفة للعلم السوري.
مواضيع ذات صلة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
lebanon 24
15/03/2025 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا بطل مسلسل "الهيبة" النجم السوري يُهاجم أحمد الشرع.. ما قاله أثار الجدل (صورة)
lebanon 24
15/03/2025 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب 5 سنوات.. نجم "الهيبة" السوري في مسلسل رمضاني جديد وشكله سيُفاجئ الجمهور (فيديو)
lebanon 24
15/03/2025 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة لندن تحاول إنزال رجل تسلق "بيغ بن" حاملا علم فلسطين
lebanon 24
15/03/2025 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:52 | 2025-03-15
10:29 | 2025-03-15
10:03 | 2025-03-15
08:52 | 2025-03-15
07:41 | 2025-03-15
06:38 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24