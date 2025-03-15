"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع

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وفي التفاصيل، كتب اويس في منشوراته: "اين الأصوات العلمانية؟"، مرفقا تعليقه بهاشتاغ: "الدستور الداعشي السوري الجديد".وفي ستوري أخرى، سخر اويس من الوان السوري الجديد، اذ قال: "في مجال تشيلوا اللون الأخضر من الجديد"، مضيفا: "اللون الأخضر بيخص الشيعة والعلوية.. مش تحريض او فتنة، بس عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر"، ليستعرض بعدها عدة لالوان مختلفة للعلم السوري.