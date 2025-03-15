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فنون ومشاهير
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
Lebanon 24
15-03-2025
|
11:38
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نشر
الممثل
السوري أويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في إنستغرام مجموعة من الصور التي أثارت الجدل، حيث تحدث من خلالها عن الأحداث الجارية في
سوريا
، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية أحمد شرع.
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وفي التفاصيل، كتب اويس في منشوراته: "اين الأصوات العلمانية؟"، مرفقا تعليقه بهاشتاغ: "الدستور الداعشي السوري الجديد".
وفي ستوري أخرى، سخر اويس من الوان
العلم
السوري الجديد، اذ قال: "في مجال تشيلوا اللون الأخضر من
العلم
الجديد"، مضيفا: "اللون الأخضر بيخص الشيعة والعلوية.. مش تحريض او فتنة، بس عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر"، ليستعرض بعدها عدة
خيارات
لالوان مختلفة للعلم السوري.
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