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فنون ومشاهير
ماريلين نعمان في ورطة.. وماغي بوغصن تحاول إنقاذها!
Lebanon 24
15-03-2025
|
15:43
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تتصاعد الأحداث في الحلقة 15 من مسلسل بالدم مع مواجهة غالية (ماغي بو غصن) تحديات جديدة، إذ تسعى لحماية حنين (ماريلين نعمان) من جشع المختار سليمان، الذي يهدد بطلبها إلى بيت الطاعة، مما
يزيد
من توتر علاقتها مع زوجها طارق (بديع
أبو
شقرا)، خاصة بعد تضحية حنين بنفسها بالزواج من المختار سليمان
مقابل
30 ألف
دولار
لإنقاذ والدتها.
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من جهة أخرى، تحاول غالية إبعاد حنين عن المختار بمساعدة الدكتور آدم (سعيد سرحان)، مما يؤدي إلى كشف مشاعرهما الحقيقية لأول مرة.
في خط آخر من الأحداث، توافق تمارا (جيسي عبدو) على الزواج من وليد (باسم مغنية) لتنفيذ خطة زوجته ليان (رولا بقسماتي) بهدف إنجاب طفل يحقق أمنية والدته فدوى (نوال كامل). وتعلن تمارا لعائلتها عن زواجها، دون الإفصاح عن دوافعها الحقيقية، مما يثير صدمتهم.
تستمر التوترات والمفاجآت في هذه الحلقة، مع تصاعد الصراعات العاطفية والاجتماعية التي تهدد مصير الشخصيات. (فوشيا)
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