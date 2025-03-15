ماريلين نعمان في ورطة.. وماغي بوغصن تحاول إنقاذها!

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تتصاعد الأحداث في الحلقة 15 من مسلسل بالدم مع مواجهة غالية (ماغي بو غصن) تحديات جديدة، إذ تسعى لحماية حنين (ماريلين نعمان) من جشع المختار سليمان، الذي يهدد بطلبها إلى بيت الطاعة، مما من توتر علاقتها مع زوجها طارق (بديع شقرا)، خاصة بعد تضحية حنين بنفسها بالزواج من المختار سليمان 30 ألف لإنقاذ والدتها.من جهة أخرى، تحاول غالية إبعاد حنين عن المختار بمساعدة الدكتور آدم (سعيد سرحان)، مما يؤدي إلى كشف مشاعرهما الحقيقية لأول مرة.في خط آخر من الأحداث، توافق تمارا (جيسي عبدو) على الزواج من وليد (باسم مغنية) لتنفيذ خطة زوجته ليان (رولا بقسماتي) بهدف إنجاب طفل يحقق أمنية والدته فدوى (نوال كامل). وتعلن تمارا لعائلتها عن زواجها، دون الإفصاح عن دوافعها الحقيقية، مما يثير صدمتهم.تستمر التوترات والمفاجآت في هذه الحلقة، مع تصاعد الصراعات العاطفية والاجتماعية التي تهدد مصير الشخصيات. (فوشيا)