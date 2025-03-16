بعد الحكم بسجنها وإبعادها.. روان بن حسين تستنجد بلقاء ابنتها وتكشف عن معاناتها

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كشفت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن معاناتها بعد صدور حكم بالسجن والإبعاد عن الإمارات بحقها منذ أيام قليلة، وعبرت عن شوقها الشديد إلى ابنتها "لونا" التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وهو ما دفع للتعاطف معها.وفي التفاصيل، نشرت روان بن حسين صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام كتبت فيها دعاءً عبرت فيه عن رغبتها الشديدة ابنتها، والذي جاء نصه: "اللهم يا جامع الناس في يوم ريب فيه اجمعني بابنتي". وأرفقت الدعاء برموز تعبيرية.وتفاعل من متابعي روان بن حسين مع منشورها، حيث لفت أنها قد تمر بحالة نفسية سيئة بسبب قرار المحكمة، وعبر عن تعاطفهم معها، بينما أكد آخرون على ضرورة تطبيق على الجميع سواسية دون استثناء.وجاءت نص بعض التعليقات: "امين الله يحرم أم من ضناها، ولا يحرم أحد من عزيز الله يفرج همك وهم جميع المسلمين يا رب امين"، "للهم آمين يارب الله يجمعكم ببعض يا روحي قلبي، الله يفرج عليك، ويجبر بخاطرك"، "رام عليهم والله ، تدفع غرامة ولا تنسجن وتنحرم من بنتها".بينما هاجم الفنانة الكويتية، حيث كتب البعض: "مشكلتكم ما تحسبون حساب المستقبل اللهم آمين بس ان شاء الله تعتبرين وتصيرين، أم قبل ما تصيرين ترند على المواقع الاجتماعية".يذكر أن روان بن حسين صدر ضدها حكماً من محكمة الجنايات في دبي، بالحبس 6 أشهر، وغرامة 20 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى الأبعاد من الإمارات وذلك على خلفية اتهامها بالسكر العلني، وإثارة الشغب والاعتداء على أحد رجال الأمن.ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي قرار المحكمة، وروت تفاصيل ووقائع الحادثة في بيان، أوضح فيه أن السيدة "ر.ح" تم توقيف سيارتها، وفي في حالة سكر في مكان عام، ولكنها تسببت في حالة من الشغب، وقامت بالاعتداء على أفراد شرطة دبي، بالإضافة إلى توجيه الألفاظ النابية لهم خلال تأدية عملهم.وأمرت النيابة العامة في دبي بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وأمدت النيابة أنه يمكن التهاون في سيادة وضرورة تطبيقه على المقيمين والمواطنين دون تفرقة.وأطلقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين نداءً مؤثراً لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تطالبه برفع الحظر المفروض عليها من السفر إلى دبي منذ عامين. (ليالينا)