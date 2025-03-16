فنّانة خليجية تتباهى بأجرها المرتفع: تعطيني حقي المادي أعطيك عيوني

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وعبرت في تلفزيوني عن دهشتها من استمرار الحديث عن أجرها حتى الآن، مؤكدة أنها تستحق ذلك اسمها مطلوب، دون الحاجة للوقوف هذه النقطة كثيرًا وفق تعبيرها. أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله جدلًا واسعًا بين الأوساط الفنية بالحديث عن تقاضيها أعلى أجر فني من بين نجمات جيلها في .وعبرت في تلفزيوني عن دهشتها من استمرار الحديث عن أجرها حتى الآن، مؤكدة أنها تستحق ذلك اسمها مطلوب، دون الحاجة للوقوف هذه النقطة كثيرًا وفق تعبيرها.

ولفتت الفنانة ريم عبدالله إلى أنها دخلت مجال الفن قبل سنوات، وحظيت بشهرة واسعة وجمهور عريض ينتظر أعمالها وبطولاتها الخاصة، ما يمنحها استحقاق الأجر العالي عن جدارة، من وجهة نظرها.



وعلقت ريم بالقول: "أن تعطيني حقي المادي والأدبي، أعطيك عيوني، لكن التقليل من شأني ومن أجري، يدفعني للاعتذار بكل حب عن المناقشة، دون الجدال مع أي شخص عن مسألة الأجر". (ارم)