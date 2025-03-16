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فنون ومشاهير
فنّانة خليجية تتباهى بأجرها المرتفع: تعطيني حقي المادي أعطيك عيوني
Lebanon 24
16-03-2025
|
02:35
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أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله جدلًا واسعًا بين الأوساط الفنية بالحديث عن تقاضيها أعلى أجر فني من بين نجمات جيلها في
المملكة
.
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وعبرت في
لقاء
تلفزيوني عن دهشتها من استمرار الحديث عن أجرها حتى الآن، مؤكدة أنها تستحق ذلك
لأن
اسمها مطلوب، دون الحاجة للوقوف
أمام
هذه النقطة كثيرًا وفق تعبيرها.
ولفتت الفنانة ريم عبدالله إلى أنها دخلت مجال الفن قبل سنوات، وحظيت بشهرة واسعة وجمهور عريض ينتظر أعمالها وبطولاتها الخاصة، ما يمنحها استحقاق الأجر العالي عن جدارة، من وجهة نظرها.
وعلقت ريم بالقول: "أن تعطيني حقي المادي والأدبي، أعطيك عيوني، لكن التقليل من شأني ومن أجري، يدفعني للاعتذار بكل حب عن المناقشة، دون الجدال مع أي شخص عن مسألة الأجر". (ارم)
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