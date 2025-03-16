أخفت وجهه.. نسليهان أتاغول تنشر الصورة الأولى لابنها بعد سنوات من الانتظار

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شارك قادير دوغلو صورة عائلية عفوية تجمعه بزوجته النجمة نسليهان أتاغول وطفلهما، في أول ظهور له على الإعلام.وبدا النجم وزوجته في غاية السعادة وهما يحملان مولودهما بعد نحو 9 سنوات من زواجهما، وحرصت الأخيرة على وضع يدها على وجه الطفل بطريقة مقصودة لإخفاء ملامحه.وأرفق النجم الصورة بتعليق كتب فيه "ابني العزيز اهلا بك". دون ان يكشفا عن الإسم الذي اختاراه للمولود الجديد.وكان الثنائي قد استقبلا مولودهما بسرية دون ذكر أي تفاصيل عن الولادة في السوشيال ميديا وأعلنت عن السعيد الصحفية التركية بيرسن في 6 آذار الجاري، من خلال تغريدة لها على منصة "إكس" أكدت من خلالها أن "الوالدة والطفل بصحة جيدة. بالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، تشهد نسليهان حالياً سعادة الأمومة".