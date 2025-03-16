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فنون ومشاهير

سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!

Lebanon 24
16-03-2025 | 16:28
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احيا الممثل السوري سامر المصري، الذكرى الـ 14 للثورة السورية التي صودفت امس في 15 آذار، الا ان هذه الذكرى هذا العام لها نكهة خاص بالنسبة للشعب السوري، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد وتحقيق اهداف الثورة.
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وفي هذا السياق، شارك سامر المصري مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقاطع فيديو توثق فرحة السوريين بهذا الانتصار، جاء فيها: "اسقطنا حكم الأسد ونلنا الحرية".
الى ذلك، نشر سامر المصري فيديو آخر يوثق الشعب السوري في حمص، حيث ارفق بالتعليق التالي: "في مشهد طال انتظاره 14 عاما.. رح تضلي يا حمص حرة"، كما نشر سامر المصري صورة توثق طائرة في سماء دمشق وهي ترمي الورود على المتظاهرين، وارفقت بالتعليق التالي: "السلام في سماء دمشق".
 
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