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فنون ومشاهير
سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!
Lebanon 24
16-03-2025
|
16:28
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احيا
الممثل
السوري سامر المصري، الذكرى الـ 14 للثورة
السورية
التي صودفت امس في 15
آذار
، الا ان هذه الذكرى هذا العام لها نكهة خاص بالنسبة للشعب السوري، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط
نظام
بشار
الأسد
وتحقيق اهداف الثورة.
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وفي هذا السياق، شارك سامر المصري مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر
انستغرام
، مقاطع فيديو توثق فرحة السوريين بهذا الانتصار، جاء فيها: "اسقطنا حكم
الأسد
ونلنا الحرية".
الى ذلك، نشر سامر المصري فيديو آخر يوثق الشعب السوري في حمص، حيث ارفق بالتعليق التالي: "في مشهد طال انتظاره 14 عاما.. رح تضلي يا حمص حرة"، كما نشر سامر المصري صورة توثق طائرة في
سماء
دمشق وهي ترمي الورود على المتظاهرين، وارفقت بالتعليق التالي: "السلام في
سماء
دمشق".
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