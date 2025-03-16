سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!

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وفي هذا السياق، شارك سامر المصري مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر ، مقاطع فيديو توثق فرحة السوريين بهذا الانتصار، جاء فيها: "اسقطنا حكم ونلنا الحرية".

الى ذلك، نشر سامر المصري فيديو آخر يوثق الشعب السوري في حمص، حيث ارفق بالتعليق التالي: "في مشهد طال انتظاره 14 عاما.. رح تضلي يا حمص حرة"، كما نشر سامر المصري صورة توثق طائرة في دمشق وهي ترمي الورود على المتظاهرين، وارفقت بالتعليق التالي: "السلام في دمشق".

احيا السوري سامر المصري، الذكرى الـ 14 للثورة التي صودفت امس في 15 ، الا ان هذه الذكرى هذا العام لها نكهة خاص بالنسبة للشعب السوري، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط بشار وتحقيق اهداف الثورة.