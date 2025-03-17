انتقلا على إثرها إلى المستشفى.. فنان وخطيبته يتعرضان لوعكة صحية مفاجأة! (صورة)

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تعرض المهرجانات المصري مسلم وخطيبته لوعكة صحية مفاجئة نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث ألمحت خطيبته يارا تامر إلى أن السبب قد يكون "سحرًا أسود". ونشرت لهما من داخل المستشفى عبر إنستغرام، داعية إلى الاستغفار والتحصين.مسلم نفسه نشر من المستشفى معلقًا بعبارة دينية دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية. وتأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من قرار المهن الموسيقية في مصر بإيقافه عن الغناء بسبب شكاوى ضده تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الحفلات والتعاقدات.