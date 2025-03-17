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فنون ومشاهير

انتقلا على إثرها إلى المستشفى.. فنان وخطيبته يتعرضان لوعكة صحية مفاجأة! (صورة)

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:00
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تعرض مغني المهرجانات المصري مسلم وخطيبته لوعكة صحية مفاجئة نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث ألمحت خطيبته يارا تامر إلى أن السبب قد يكون "سحرًا أسود". ونشرت صورة لهما من داخل المستشفى عبر إنستغرام، داعية إلى الاستغفار والتحصين.  
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مسلم نفسه نشر صورة من المستشفى معلقًا بعبارة دينية دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية. وتأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه عن الغناء بسبب شكاوى ضده تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الحفلات والتعاقدات.
 
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