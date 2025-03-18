والدتها لبنانية من الجنوب.. فنانة عربية شهيرة ترتدي الحجاب مُجددا بعد خلعه (صور)

عادت الفنانة حلا شيحة للظهور مجدداً بالحجاب، ما أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت هذه العودة نهائية أم أنها مجرد تأثر بالأجواء الروحانية لشهر .



وظهرت حلا شيحة في عدة صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث بدت مرتدية حجاباً يغطي شعرها بالكامل أثناء تواجدها في منزلها.

وسرعان ما انهالت التعليقات من المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم لها وتهنئتهم بعودتها للحجاب، لتردّ عليهم كاشفة عن موقفها من الحجاب وعلاقته برؤية مؤثرة مرّت بها في شبابها، ولا يزال تأثيرها قائماً حتى الآن.



وقالت: "والله متشكرة جداً لكلامكم، وواصل لي جداً وفاهماكم جداً. طبعاً بحب الحجاب لأني بحب القرآن وفاهماه.. لما كنت في سن الـ23 من عمري رأيت رؤية عن يوم القيامة، وبعدها حلمت أني أقرأ سورة يس، وعندما استيقظت وقرأت القرآن لأول مرة في حياتي، شعرت أن كل المعاني وصلت إليّ، وكل شيء في القرآن واضح وضوح الشمس".



واستطردت في حديثها عن التحديات التي تواجهها في هذا الزمن، قائلة: "إحنا في زمن صعب، كل حاجة فيه محتاجة جهاد كبير علشان نقرب بس شوية، وبرضه مش سهل أبداً.. بس الجمال إننا نفضل نحاول لأن ربنا أوجب علينا ذلك، وما نقدمه قليل جداً مقارنة بكل النعم والخير والكرم اللي رزقنا به".



عرفت حلا مسيرة فنية متقلبة بين الاعتزال والعودة، حيث بدأت رحلتها مع الحجاب منذ عام 2003 عندما قررت الابتعاد عن الأضواء لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما عادت إلى التمثيل عام 2004، وقدمت أفلاماً ناجحة مثل "عريس من جهة أمنية" مع عادل إمام، و"أريد خلعاً" مع أشرف عبد الباقي في عام 2005.



لكن في عام 2006، قررت ارتداء الحجاب مرة أخرى، دون أن تعتزل التمثيل، حيث ظهرت بالحجاب في فيلم "كامل الأوصاف" مع الفنان الراحل عامر منيب. وفي نفس العام، انفصلت عن خطيبها الأول الفنان هاني عادل بعد خمسة أشهر فقط من عقد قرانهما، وقبل إقامة حفل الزفاف.



وفي 2007، اتخذت حلا قرارها باعتزال الفن نهائياً، واتجهت نحو ارتداء النقاب، وذلك بعد زواجها من رجل كندي يُدعى يوسف هيرسن، وانتقلت للعيش معه في كندا، حيث أنجبت أربعة أطفال؛ ولدين وبنتين.



وبعد أكثر من 11 عاماً من الابتعاد التام عن الساحة الفنية، بدأت حلا شيحة تظهر مجدداً بدون حجاب عام 2018، وعادت للاستقرار في مصر بعد انفصالها عن زوجها رسمياً في تشرين الأول 2020 بناءً على طلبها.



وبعد تخليها عن النقاب، عادت إلى التمثيل بمشاركتها في مسلسل "زلزال" مع محمد في عام 2019، ثم ظهرت في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا عام 2020، تلاها فيلم "مش أنا" مع تامر حسني في عام 2021.



وفي العام ذاته، وبعد إعلانها الزواج من المنتج والداعية معز مسعود عادت للحجاب، وقامت بحذف العديد من الصور لجلسات تصوير جريئة خضعت لها بعد أن عادت للفن، واستبدلتها بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائها وأدعية دينية.



وما إن انفصلت عنه في آب 2023، حتى عادت لخلع الحجاب، وبدأت تنشر صورها بدونه من جديد.



يُشار إلى ان والدة حلا لبنانية من الجنوب. (24)