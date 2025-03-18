دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!

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أعربت الممثلة دانييلا رحمة عن حماسها لتحقيق حلم الأمومة وكشفت عن جوانب شخصية ومهنية في حياتها خلال مع "سكاي نيوز عربية".وأكدت دانييلا أن لديها من الأحلام التي لم تحققها بعد ولكن "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أمًا". كما كشفت عن رغبتها في الرقص بشكل احترافي، مؤكدةً أنها ستواصل التدريب ولن تتوقف هذه المرة.ووصفت دانييلا التمثيل بأنه "كل شيء بالنسبة لي ولا أستطيع التنفس من دونه"، مشيرة الى أن شخصية "روح" كانت الأكثر تحديا بالنسبة لها.وأوضحت أنها لا تستطيع التوجه إلى موقع التصوير دون تحضير مسبق، حيث تقضي وقتًا طويلًا في قراءة النصوص، تدوين الملاحظات، والتعمق في شخصياتها.وعند سؤالها عن إمكانية تجسيد شخصية شريرة، أكدت دانييلا أنها لم تؤد هذا النوع من الأدوار من قبل، لكنها مستعدة لخوض التجربة. كما أبدت رغبتها في تجربة الأعمال الكوميدية.وتحدثت عن زوجها النجم السوري ناصيف زيتون، وأكدت أنها باتت تشرب المتة كل صباح، وبات من روتين يومها، مشيرةً إلى أن زوجها عودها على هذه العادة. (لها)