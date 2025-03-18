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فنون ومشاهير
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
Lebanon 24
18-03-2025
|
07:18
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نشرت مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة ساندرا أيوب صوراً عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي في
مطار بيروت
، أثناء مُغادرتها
لبنان
.
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وتمنّى بعض زملاء أيوب
السابقين
في الـ"ال بي سي" التوفيق لها في عملها الجديد.
وعلّقت ساندرا قائلة: "إلى حيث تُشرق "شمس"... شمسي... "شمسكم"... فإلى اللقاء القريب". (رصد
لبنان
24)
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