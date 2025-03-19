أطلا في مسلسل رمضاني بمشهد حميم.. ممثلة سورية وزميلها يتعرّضان للانتقادات (صورة)

انتشر مشهد حميم للممثلين نور علي وخالد شباط في مسلسل "البطل" عبر ما عرضهما لهجوم عنيف.وفي التفاصيل، تتعرض القرية التي يتواجدان فيها للقصف فتهرب مريم الى خطيبها مروان وتقضي معه رومانسية .

ورأى من المشاهدين ان المشهد غير خادش للحياء وتم تصويره بطريقة مراعية للمشاهد ، اما الآخر فقد استفزهم فكرة ثنائي حميمة في وقت ان الناس تموت. ما رأيكم ؟