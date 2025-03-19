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فنون ومشاهير

أطلا في مسلسل رمضاني بمشهد حميم.. ممثلة سورية وزميلها يتعرّضان للانتقادات (صورة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:27
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انتشر مشهد حميم للممثلين نور علي وخالد شباط في مسلسل "البطل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عرضهما لهجوم عنيف. 
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وفي التفاصيل، تتعرض القرية التي يتواجدان فيها للقصف فتهرب مريم الى خطيبها مروان وتقضي معه ليلة رومانسية . 
 
 
 
 
 
 
ورأى العديد من المشاهدين ان المشهد غير خادش للحياء وتم تصويره بطريقة مراعية للمشاهد العربي، اما البعض الآخر فقد استفزهم فكرة قضاء ثنائي ليلة حميمة في وقت ان الناس تموت. ما رأيكم ؟ 
 
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