أطلت ببدلة رقص في رمضان.. هكذا ردت النجمة المصرية الشهيرة على الانتقادات التي طالتها

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بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي طالتها.وقالت رانيا إن المنتقدين للمسلسل تجاهلوا عدة أشياء، منها أن المسلسل كان من عرضه خارج رمضان في البداية، وأن الملابس تناسب شخصية الراقصة التي تقدمها في المسلسل، مشيرة الى أن الرقص التي ظهرت بها محتشمة ولا تتعمد الإثارة، وعدد مشاهدها مشهدان فقط، وفي المقابل لم تتعرض الفنانة مي عمر، لهذا الكم من الانتقادات على الرغم من أنها تقدم شخصية راقصة في مسلسل "إش إش"، وشددت على أنها لم تهتم بالرد على هذا الهجوم.وكانت يوسف، قد صرحت بأن مسلسل "جريمة منتصف الليل" ليس التعاون الأول مع الفنان أحمد عبد العزيز، فقد عملت معه قبل 30 عامًا في مسلسل "عروس البحر"، وأول مشهد صورته في مشوارها الفني كان أمامه.وعلقت على التصنيف العمري للأعمال الدرامية، قائلة إنها فكرة جيدة لأن كل مرحلة عمرية تناسبها أعمال معينة. (لها)