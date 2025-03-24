19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أطلت ببدلة رقص في رمضان.. هكذا ردت النجمة المصرية الشهيرة على الانتقادات التي طالتها
Lebanon 24
24-03-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، ردت الفنانة
المصرية
رانيا يوسف على الانتقادات التي طالتها.
Advertisement
وقالت رانيا إن المنتقدين للمسلسل تجاهلوا عدة أشياء، منها أن المسلسل كان من
المقرر
عرضه خارج رمضان في البداية، وأن الملابس تناسب شخصية الراقصة التي تقدمها في المسلسل، مشيرة الى أن
بدلة
الرقص التي ظهرت بها محتشمة ولا تتعمد الإثارة، وعدد مشاهدها مشهدان فقط، وفي المقابل لم تتعرض الفنانة مي عمر، لهذا الكم من الانتقادات على الرغم من أنها تقدم شخصية راقصة في مسلسل "إش إش"، وشددت على أنها لم تهتم بالرد على هذا الهجوم.
وكانت يوسف، قد صرحت بأن مسلسل "جريمة منتصف الليل" ليس التعاون الأول مع الفنان أحمد عبد العزيز، فقد عملت معه قبل 30 عامًا في مسلسل "عروس البحر"، وأول مشهد صورته في مشوارها الفني كان أمامه.
وعلقت على التصنيف العمري للأعمال الدرامية، قائلة إنها فكرة جيدة لأن كل مرحلة عمرية تناسبها أعمال معينة. (لها)
مواضيع ذات صلة
أطلت في رمضان بإطلالة فاضحة وغريبة.. النجمة التركية الشهيرة تُثير غضب الجمهور (صور)
Lebanon 24
أطلت في رمضان بإطلالة فاضحة وغريبة.. النجمة التركية الشهيرة تُثير غضب الجمهور (صور)
24/03/2025 13:19:05
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت برفقة ناصيف زيتون.. داليدا خليل تُثير الجدل ببدلة رقص مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت برفقة ناصيف زيتون.. داليدا خليل تُثير الجدل ببدلة رقص مُثيرة شاهدوا الفيديو
24/03/2025 13:19:05
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر يطال جنبلاط.. هكذا علّق الأخير عليه
Lebanon 24
خبر ينتشر يطال جنبلاط.. هكذا علّق الأخير عليه
24/03/2025 13:19:05
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. النجمة المصرية شريهان تستعيد ذكريات فوازير رمضان (صورة)
Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. النجمة المصرية شريهان تستعيد ذكريات فوازير رمضان (صورة)
24/03/2025 13:19:05
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
Lebanon 24
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
06:29 | 2025-03-24
24/03/2025 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
Lebanon 24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
05:56 | 2025-03-24
24/03/2025 05:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
Lebanon 24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
05:19 | 2025-03-24
24/03/2025 05:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
Lebanon 24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
05:04 | 2025-03-24
24/03/2025 05:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:33 | 2025-03-24
24/03/2025 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
15:00 | 2025-03-23
23/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
10:00 | 2025-03-23
23/03/2025 10:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
12:30 | 2025-03-23
23/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
17:00 | 2025-03-23
23/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:29 | 2025-03-24
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
05:56 | 2025-03-24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
05:19 | 2025-03-24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
05:04 | 2025-03-24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
04:33 | 2025-03-24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
03:53 | 2025-03-24
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
24/03/2025 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24