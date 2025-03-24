جاستن وهايلي بيبر: ست سنوات من الحب رغم الشائعات

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شارك جاستن بيبر صورًا جديدة لزوجته هايلي بالدوين عبر "إنستغرام" احتفالًا بمرور ست سنوات على زواجهما، حيث ظهرت هايلي مبتسمة داخل أحد المطاعم. كما نشر صورة أخرى لها وهي تراقب وجبة البطاطا المقلية الضخمة على طاولتهما.يأتي ذلك بعد تصريح بيبر عن صراعاته الشخصية، حيث أشار إلى رغبته في التغلب على "مشاكل الغضب"، ونشر صورًا تعكس مشاعره، صورة لطفله جاك بلوز.