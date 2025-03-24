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فنون ومشاهير

جاستن وهايلي بيبر: ست سنوات من الحب رغم الشائعات

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:00
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شارك جاستن بيبر صورًا جديدة لزوجته هايلي بالدوين عبر "إنستغرام" احتفالًا بمرور ست سنوات على زواجهما، حيث ظهرت هايلي مبتسمة داخل أحد المطاعم. كما نشر صورة أخرى لها وهي تراقب وجبة البطاطا المقلية الضخمة على طاولتهما.  
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يأتي ذلك بعد تصريح بيبر عن صراعاته الشخصية، حيث أشار إلى رغبته في التغلب على "مشاكل الغضب"، ونشر صورًا تعكس مشاعره، بينها صورة لطفله جاك بلوز.  
 
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ورغم التكهنات حول علاقتهما، أكد مصدر لمجلة People أن حياتهما الزوجية تسير بشكل جيد، فيما نفى ممثل بيبر شائعات تعاطيه للمخدرات، واصفًا إياها بـ"الادعاءات الفاضحة". (ارم نيوز)
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