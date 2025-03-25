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فنون ومشاهير
دينزل واشنطن يُحدث ضجة بتصريحاته الغريبة عن هوليوود
Lebanon 24
25-03-2025
|
16:56
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أثار النجم دينزل
واشنطن
جدلاً كبيراً بتصريحاته الأخيرة عن هوليوود والنجومية، مشيراً الى أنه يعتبر نفسه "ممثلاً هوليوودياً".
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وأوضح خلال مقابلة أجراها مع برنامج "صنداي مورنينغ" على قناة "سي بي إس نيوز" وجهة نظره قائلاً: "ما تعريف
ممثل
هوليوود؟ أنا من ماونت فيرنون، لذا فأنا
ممثل
ماونت فيرنون وليس هوليوود".
وشدّد على أن المسرح هو مجاله الحقيقي، وتحدث عن دوره الجديد في مسرحية "عطيل" لشكسبير، التي تُعرض حالياً على مسرح برودواي، قائلاً: "أنا
ممثل
مسرحي أمثّل في الأفلام، وليس العكس. لقد بدأت وتعلّمت التمثيل على المسرح، حيث يكون
الأداء
بالكامل في يد
الممثل
، على عكس الأفلام التي تشكّلها رؤية المخرج".
وأشار النجم العالمي إلى أن أداءه لشخصية "عطيل" يمثل تحقيقاً لحلم طال انتظاره، مؤكداً أن "جيمس إيرل جونز كان مصدر إلهامي خلال دراستي الجامعية". كما عبّر عن سعادته بالعمل مع النجم جيك جيلنهال، قائلاً: "لم أشعر بهذه الحماسة تجاه أي عمل قدّمته من قبل".
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