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فنون ومشاهير

الشقيقة المنتقبة للراقصة دينا تحرجها على الهواء.. فماذا قالت؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:00
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استعادت المطربة المعتزلة ريتا طلعت، الشقيقة المنتقبة للراقصة دينا، ذكرياتها مع شقيقتها منذ الطفولة في أول ظهور إعلامي لها منذ اعتزالها الغناء قبل سنوات. وأطلّت ريتا في مداخلة هاتفية مع برنامج "Mirror"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، حيث أكدت أنها لم تفترق عن شقيقتها دينا منذ الطفولة حتى الآن، موضحةً أن العلاقة بينهما قوية ومتينة، ولا يوجد ما يُعكر صفوها.
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وقالت ريتا: "عشت مع دينا لسنوات، ومررنا معاً بمشاكل وأزمات، إلى أن افترقنا في طريقة الحياة نفسها، وذلك بسبب تغير أفكارنا وتوجهاتنا بشكل عام". لكنها أضافت أن دينا تبقى في نظرها "الإنسانة الحنونة البارة بأهلها وبمن حولها".

وفي حديثها عن شقيقتها، أعربت ريتا عن أمنيتها بأن تقترب دينا من الله، قائلةً: "واثقة إن دينا هتيجي ناحية ربنا يومًا ما"، وأضافت أن دينا "جواها مع ربنا، لكن أفعالها لسه عاوزة شوية". وأكدت ريتا أنه لا ضير في ذلك، "مين فينا بلا خطيئة؟".

كما تعرضت الفنانة دينا للإحراج من قبل شقيقتها بعد أن أعلنت ريتا أنها لم تشاهد دور دينا في مسلسل "إش إش" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي. وعللت ريتا ذلك بأنها تتفرغ لأداء الصلوات والعبادات خلال شهر رمضان، وأنها لا تتابع ما يُعرض على شاشات التلفاز أثناء الشهر الكريم. (فوشيا)
 
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