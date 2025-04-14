كيف تعرّفت داليدا عياش على زوجها الفنان رامي عياش؟

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كشفت مصممة الأزياء ، زوجة الفنان ، تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية والعائلية، خلال تفاعلها مع متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".وردًا على سؤال إن كانت تتوقع يومًا أن ترتبط بشخصية مشهورة، أكدت أنها لطالما شعرت بوجود "اتصال غير مفسر" سيجمعها برامي، وكتبت: "كنت دايمًا حس إنو طرقاتنا رح تلتقى." وأضافت أنها تعرّفت إليه من خلال أصدقاء مشتركين، إلا أنها لم تتحدث معه كثيرًا في اللقاء الأول بسبب خجلها الشديد.كما أعربت داليدا عن رغبتها بإنجاب طفل رابع، لكنها أشارت إلى مخاوفها من عدم قدرتها على تحقيق التوازن في الاهتمام بين أطفالها، مؤكدة أن يمثلون نقطة ضعفها. وكتبت: "بخاف إني ما إقدر كون متساوية بالوقت والاهتمام معهن كلهن."وقدّمت داليدا نصيحة للأمهات، شددت فيها على أهمية التواصل الحقيقي مع الأبناء، معتبرة أن شعور الطفل بأنه "مرئي ومسموع ومحبوب" هو مفتاح نموه العاطفي والنفسي.وتزامن هذا التفاعل مع جمهورها مع إطلاق داليدا مؤخرًا مجموعتها الجديدة من الأزياء الخاصة بشهر في دبي، والتي تميزت بمزجها بين الطابع الشرقي والفخامة العصرية. (فوشيا)