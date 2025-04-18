عمرو دياب يُغضب الجمهور.. هذا سعر تذاكر حفله

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وشهدت منصات التواصل خلال الساعات الماضية نقاشات ساخنة وبعضها غاضبة، حول أسعار تذاكر حفل المطرب ، المنتظر إقامته الأميركية في ، منتصف أيار المقبل، بسبب أسعار التذاكر. أثارت قيمة تذاكر حفل للفنان حالة من الجدل الكبير عبر في مصر.وشهدت منصات التواصل خلال الساعات الماضية نقاشات ساخنة وبعضها غاضبة، حول أسعار تذاكر حفل المطرب ، المنتظر إقامته الأميركية في ، منتصف أيار المقبل، بسبب أسعار التذاكر.

وجاءت حالة والجدل فور الإعلان عن الفئات المختلفة للتذاكر الشركة للحفل، ولفت انتباه البعض سعر الفئة الأخيرة من التذاكر والتي وصل إلى 500 ألف جنيه ، وهذا ما أثار استغراب البعض.



وتساءل الجميع عن السبب وراء ارتفاع سعر تلك الفئة، ولماذا وصلت إلى هذا الرقم الكبير؟



من جانبه كشف أحد منظمي الحفلات الغنائية في تصريحات خاصة لـ" "، أن الأمر لا يدعو للاستغراب، خاصة مع الحفلات التي يحييها الفنان دياب، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تطرح تذاكر حفلاته بتلك الأسعار الضخمة، فالحفلات التي يحييها بمنطقة خلال ، تحمل فئاتها نفس الأسعار أو أقل بقليل.



وأضاف المصدر أن الجدل الواسع قد حدث بسبب سعر الفئتين الأخيرتين واللتين تحملان اسم "lounges" و "sky box"، حيث بلغ سعر الأولى 150 ألف جنيه والثانية 500 ألف جنيه، إلا أن تلك الفئة ليست لتذكرة واحدة فقط، فالأولى لعشرة أفراد والثانية لـ15 فرداً، ويكون شاملاً لعشاء فاخر للأفراد ومميزات أخرى، كما أن تلك الفئات يكون عدد التذاكر بها محدودا للغاية، مضيفا أن تلك التذاكر لكبار رجال الأعمال وبعض عائلاتهم.

وكشف أن الشركات التي تنظم حفلات عمرو دياب تضع أمام أعينها كافة الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الجمهور، وتوفر تذاكر بأسعار مختلفة حتى تناسب الجميع، فالفئة الأولى يبلغ سعر بها إلى 1200 جنيه، وتكون هي الفئة الأكبر من حيث العدد، نظراً لإقبال والشباب عليها.



وأوضح المصدر أن بعض حفلات الفنان عمرو دياب التي يحييها بالقاهرة لا على تلك الفئات من التذاكر مرتفعة السعر، إلا أن الحفل الذي سوف يحيه بالجامعة الأميركية له طابع خاص، وهو الحفل الأخير الذي سوف يحييه بالقاهرة خلال الموسم الشتوي، وينتقل نشاطه بعدها إلى منطقة بعد انتهاء فترة الامتحانات.



وتابع المصدر أن جمهور الفنان عمرو دياب يعلم أن غالبية حفلاته بموسم الصيف سيكون بها تلك الفئات الضخمة نظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر حفلاته هناك، مشيرا إلى رغبة الكثير من جمهوره خاصة العائلات وبعض رجال الأعمال في حضورها رغم ارتفاع سعر تذاكرها. (العربية)