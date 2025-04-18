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فنون ومشاهير

عمرو دياب يُغضب الجمهور.. هذا سعر تذاكر حفله

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:00
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أثارت قيمة تذاكر حفل للفنان المصري عمرو دياب حالة من الجدل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
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وشهدت منصات التواصل خلال الساعات الماضية نقاشات ساخنة وبعضها غاضبة، حول أسعار تذاكر حفل المطرب عمرو دياب، المنتظر إقامته في الجامعة الأميركية في القاهرة، منتصف أيار المقبل، بسبب أسعار التذاكر.
 
وجاءت حالة الغضب والجدل فور الإعلان عن الفئات المختلفة للتذاكر عبر موقع الشركة المنظمة للحفل، ولفت انتباه البعض سعر الفئة الأخيرة من التذاكر والتي وصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وهذا ما أثار استغراب البعض.

وتساءل الجميع عن السبب وراء ارتفاع سعر تلك الفئة، ولماذا وصلت إلى هذا الرقم الكبير؟

من جانبه كشف أحد منظمي الحفلات الغنائية في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن الأمر لا يدعو للاستغراب، خاصة مع الحفلات التي يحييها الفنان عمرو دياب، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تطرح تذاكر حفلاته بتلك الأسعار الضخمة، فالحفلات التي يحييها بمنطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، تحمل فئاتها نفس الأسعار أو أقل بقليل.

وأضاف المصدر أن الجدل الواسع قد حدث بسبب سعر الفئتين الأخيرتين واللتين تحملان اسم "lounges" و "sky box"، حيث بلغ سعر الأولى 150 ألف جنيه والثانية 500 ألف جنيه، إلا أن تلك الفئة ليست لتذكرة واحدة فقط، فالأولى لعشرة أفراد والثانية لـ15 فرداً، ويكون السعر شاملاً لعشاء فاخر للأفراد ومميزات أخرى، كما أن تلك الفئات يكون عدد التذاكر بها محدودا للغاية، مضيفا أن تلك التذاكر مخصصة لكبار رجال الأعمال وبعض عائلاتهم.
 
وكشف أن الشركات التي تنظم حفلات عمرو دياب تضع أمام أعينها كافة الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الجمهور، وتوفر تذاكر بأسعار مختلفة حتى تناسب الجميع، فالفئة الأولى يبلغ سعر التذكرة بها إلى 1200 جنيه، وتكون هي الفئة الأكبر من حيث العدد، نظراً لإقبال طلاب الجامعات والشباب عليها.

وأوضح المصدر أن بعض حفلات الفنان عمرو دياب التي يحييها بالقاهرة لا تحتوي على تلك الفئات من التذاكر مرتفعة السعر، إلا أن الحفل الذي سوف يحيه بالجامعة الأميركية له طابع خاص، وهو الحفل الأخير الذي سوف يحييه الهضبة بالقاهرة خلال الموسم الشتوي، وينتقل نشاطه بعدها إلى منطقة الساحل الشمالي بعد انتهاء فترة الامتحانات.

وتابع المصدر أن جمهور الفنان عمرو دياب يعلم أن غالبية حفلاته بموسم الصيف سيكون بها تلك الفئات الضخمة نظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر حفلاته هناك، مشيرا إلى رغبة الكثير من جمهوره خاصة العائلات وبعض رجال الأعمال في حضورها رغم ارتفاع سعر تذاكرها. (العربية)
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