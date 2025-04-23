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فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... هذا ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:31
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نشر الكاتب والمخرج المسرحيّ كلوفيس عطالله، صورة للممثل فؤاد حسن المشهور بـ"زغلول" من داخل المستشفى.
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وأشار عطالله إلى أنّ حسن خضع لعمليّة جراحيّة، بعدما وقع وكسر كتفه.
 
 
 
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