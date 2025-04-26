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فنون ومشاهير

تعرّض للظلم من أقرب أصدقائه.. باسل خياط في رحلة إنتقام شرسة

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:09
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تُحقق حلقات مسلسل "آسر" أرقاما كبيرة من حيث نسة المشاهدة عبر منصة شاهد الإلكترونية فور عرض حلقاته الأولى. 

فالمسلسل المأخوذ عن نسخة تركية تحمل اسم "إيزيل"، يعود به النجم السوري باسل خياط للدراما المعربة بعمل درامي ضخم ورحلة إنتقام شرسة، فماذا قال باسل خياط عن إنتقام "آسر "؟
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خيانة الأصدقاء
كشف خياط بكواليس تصوير حلقات مسلسله الدرامي الجديد "آسر " أن الإنتقام هو الفكرة الرئيسية بالأحداث؛ فبعد أن تعرض مجد للظلم القوي لسنوات طويلة في بداية حياته فيعود بشخصية أخرى لينتقل من مجد إلى  "آسر " ليتغير كل شيء فيه شكله،عيونه، صوته ولونه.

ويضيف باسل أن مفهوم الحب بالنسبة إليه كان بداية ونهاية العالم مع الشخص الذي أحبه وعشقه بكل ما فيه من مشاعر، وأصدقائه المقربين كثيراً، والذي تعرض من قبلهم جميعًا  للظلم والخديعة، كل هذا  جعل هذا الإنسان شخص آخر، فبعد أن تحول من مجد إلى آسر لم يبق بداخله سوى هدف واحد هو أن يعود لينتقم إنتقاماً شديداً.

رحلة إنتقام
وإعتبر باسل أن شخصية الخال رستم  التي يجسدها " عباس النوري "بالأحداث، ساهمت في مرحلة الإنتقال من  شخصية مجد إلى شخصية آسر كما علمه الكثير من المعايير الإنسانية التي كان يفتقدها.(نواعم)



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